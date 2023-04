Lừa mượn điện thoại bán lấy tiền tiêu xài, một đối tượng bị công an bắt giữ

(QNO) - Công an phường An Mỹ vừa tạm giữ đối tượng Hồ Văn Chính (SN 1997, trú xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My) về hành vi nhiều lần lừa mượn điện thoại người nhà bệnh nhân rồi đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Hồ Văn Chính bị Công an bắt giữ. Ảnh: Đ.D

Công an phường An Mỹ cho biết, vào lúc 18 giờ 50 ngày 11/4, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc đang giữ một nam thanh niên nghi vấn trộm cắp tài sản trong Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, công an phường đã có mặt để xác minh sự việc.

Qua khai thác thông tin, Hồ Văn Chính khai nhận đã nhiều lần mượn điện thoại của người nhà bệnh nhân trong bệnh viện để gọi điện, sau đó tìm cách lẫn trốn mang điện thoại mượn được đi bán và cầm cố tại tiệm cầm đồ để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận từ khoảng đầu tháng 4/2023 đến nay, bằng thủ đoạn giả vờ mượn điện thoại để liên lạc, lợi dụng sơ hở của chủ tài sản Chính bỏ trốn, sau đó đến các tiệm điện thoại, tiệm cầm đồ trên địa bàn TP.Tam Kỳ để bán hoặc cầm cố điện thoại lấy tiền tiêu xài.

Ngoài ra, Hồ Văn Chính khai nhận ngày 5/11/2022, đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản, bị Công an TP.Tam Kỳ xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5,2 triệu đồng.

Qua lời khai của đối tượng, Công an phường An Mỹ làm việc với các chủ cơ sở thu hồi 3/4 điện thoại di động là tang vật trong các vụ việc.

Xét thấy hành vi của Hồ Văn Chính đã có dấu hiệu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Công an phường An Mỹ bàn giao đối tượng và hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Tam Kỳ thụ lý điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an TP.Tam Kỳ thông báo ai là nạn nhân của đối tượng Hồ Văn Chính, liên hệ Đội Cảnh sát điều tra Công an thành phố (địa chỉ: số 178 Hùng Vương, TP.Tam Kỳ) để cung cấp thông tin.