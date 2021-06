Mạnh tay xử lý cơ sở karaoke "chui"

Bất chấp yêu cầu của cơ quan chức năng về việc tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu để phòng chống dịch, nhiều quán karaoke vẫn lén lút hoạt động, mở cửa để các đối tượng nghiện ma túy “bay lắc” giữa mùa dịch. Lực lượng công an đang tập trung xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.

Công an lập biên bản xử phạt một quán karaoke vi phạm quy định về phòng chống dịch.Ảnh: T.C

Tam Kỳ thắt chặt quản lý

Vào đêm 12.6 vừa qua, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.Tam Kỳ) đột kích quán karaoke VBOX (thuộc phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ), phát hiện 12 khách (cả nam và nữ) đang hát tại 3 phòng của quán karaoke.

Điều đáng nói, thời điểm phát hiện vụ việc, dịch vụ kinh doanh karaoke đang bị tạm dừng theo quyết định của UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. Ngày 18.6 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cũng đã ký quyết định xử phạt chủ quán karaoke VBOX hơn 15 triệu đồng do vi phạm “không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng”.

Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an TP.Tam Kỳ thông tin, đơn vị đã chỉ đạo các đội tập trung quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tăng cường quản lý, thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh.

“Công an thành phố đã chỉ đạo công an các địa phương, các đội nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, nắm người, nắm hộ, nắm cơ sở kinh doanh. Công tác tuyên truyền được triển khai sớm, đi trước một bước để người dân, chủ cơ sở nắm bắt.

Khi phát hiện cơ sở kinh doanh, nhất là cơ sở karaoke, các dịch vụ không thiết yếu vẫn lén lút hoạt động, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, áp dụng tình tiết tăng nặng, không có vùng cấm. Mức phạt đối với các cơ sở này sẽ ở khung cao nhất theo quy định.

Năm 2020, nhiều cơ sở karaoke bị Công an TP.Tam Kỳ phát hiện lén lút hoạt động, sau đó đã bị UBND thành phố rút giấy phép hoạt động và xử phạt rất nặng” - Thượng tá Phạm Trường Sơn cho hay.

Theo thống kê sơ bộ, có đến 70 - 80% đối tượng trong các vụ vi phạm là người ở địa phương lân cận như Phú Ninh, Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước… Việc này ít nhiều ảnh hưởng đến công tác quản lý. Tuy nhiên, dự lường những thách thức, đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp, nhất là việc tăng cường quản lý địa bàn, phát huy vai trò công an chính quy ở cơ sở, nhờ đó nhiều vụ việc được phát hiện ngay, xử lý nghiêm để tăng hiệu quả răn đe.

Chỉ đạo quyết liệt

Gần đây nhất, vào rạng sáng ngày 18.6, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra khách sạn Bảo Long (đường Điện Biên Phủ, TP.Tam Kỳ). Tại 5 phòng ở tầng 4 của khách sạn này, công an phát hiện 20 thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy. Tang vật thu giữ ngoài 1,73 gam ketamin, 2 viên ma túy tổng hợp, còn có nhiều bộ loa nghe nhạc mini, đèn nháy, công cụ sử dụng ma túy. Toàn bộ đối tượng trên đều có kết quả dương tính với chất ma túy sau khi kiểm tra nhanh.

Vụ việc sau đó được lập biên bản, bàn giao đối tượng, tang vật cho Công an TP.Tam Kỳ xử lý. Trước đó, công an các huyện Hiệp Đức, Thăng Bình cũng liên tiếp phát hiện, lập biên bản xử lý đối với nhiều cơ sở kinh doanh karaoke lén lút mở cửa hoạt động, lập biên bản đối với nhiều thanh niên dương tính với ma túy tại các cơ sở này.

Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, thời gian qua Công an tỉnh đã yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở kinh doanh có điều kiện (bar, karaoke...) hoạt động “chui”, không tuân thủ nghiêm chỉ đạo tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương sẽ tham mưu cơ quan có thẩm quyền rút giấy phép kinh doanh đối với những cơ sở để tái diễn vi phạm, đồng thời xử phạt nặng những trường hợp này theo khung quy định.

Tại cuộc họp trực tuyến với các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào ngày 20.6, UBND tỉnh đã chỉ đạo kích hoạt lại các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất, các dịch vụ không thiết yếu như karaoke, quán bar vẫn đang tiếp tục được yêu cầu tạm dừng hoạt động.

“Các giải pháp thực hiện mục tiêu kép vẫn đang được duy trì tốt trong thời điểm này. Bên cạnh việc tăng cường kiểm soát tại các chốt, các đơn vị nghiệp vụ cùng công an địa phương đẩy mạnh việc nắm địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý đối với hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, tuyệt đối không chủ quan. Mục tiêu cao nhất là tạo được sự răn đe, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay giữ an ninh, an toàn trước dịch bệnh” - Thượng tá Nguyễn Thành Long nói.