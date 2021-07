Mạo danh công an gọi điện lừa đảo 150 triệu đồng

(QNO) - Sáng nay 9.7, Công an huyện Tiên Phước xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nhiều đối tượng mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt 150 triệu đồng của chị N.T.H. (thị trấn Tiên Kỳ).

Người dân cảnh giác với các số điện thoại lạ để tránh bị lừa đảo. Trong ảnh: Các số điện thoại đối tượng gọi vào số máy của anh V.Đ.T. (Tam Kỳ) nhằm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: P.L

Ngày 25.6.2021, Công an huyện Tiên Phước tiếp nhận trình báo của chị N.T.H. về việc mình bị nhiều đối tượng mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo trình bày của chị H., sáng cùng ngày chị nhận được cuộc gọi từ số +670001673959 của một người tự xưng là Trung úy Trần Đình Thuận, cán bộ Công an TP.Đà Nẵng. Vị “cán bộ” này thông báo rằng chị H. có liên quan đến vụ việc điều khiển phương tiện giao thông gây tai nạn rồi bỏ trốn, đồng thời đọc chính xác thông tin trong chứng minh nhân dân của chị.

Sau đó, một người đàn ông khác gọi đến từ số +3792363822300 xưng là Đại úy Phạm Văn Phúc đang công tác tại Đội 11 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng. Vị “cán bộ” này lớn tiếng hù dọa: “Hành vi phạm tội của chị H. phải bị tạm giam 4 - 6 tháng để điều tra”. Đồng thời yêu cầu chị H. phải chuyển khoản 150 triệu đồng để không bị tạm giam.

Dù biết mình không liên quan đến vụ tai nạn này nhưng vì mất bình tĩnh không suy nghĩ thấu đáo sự việc, lo sợ bị tạm giam nên chị H. đã chuyển 150 triệu đồng vào số tài khoản do đối tượng cung cấp. Nhận được tiền, đối tượng cắt mọi liên lạc với chị H.

Qua sự việc, Công an huyện Tiên Phước khuyến cáo, cơ quan công an muốn liên hệ làm việc với công dân đều gửi giấy mời đến trụ sở làm việc. Do đó, khi có đối tượng gọi đến tự xưng là cán bộ công an muốn làm việc qua điện thoại thì người dân tuyệt đối không làm theo, đặc biệt là yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và chuyển tiền cho các đối tượng.

Hôm qua 8.7, Báo Quảng Nam online cũng phản ánh một sự việc tương tự. Nạn nhân là anh V.Đ.T. (SN 1998, TP.Tam Kỳ), tuy nhiên do anh T. không đủ tiền chuyển khoản nên các đối tượng đã từ bỏ “con mồi”.