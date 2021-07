Mạo danh công an lừa đảo

(QNO) - Nhiều đối tượng mạo danh nhân viên bưu điện, cán bộ công an gọi điện thoại cho anh V.Đ.T. (SN 1998, TP.Tam Kỳ) thông tin rằng anh có liên quan đến vụ gây tai nạn bỏ trốn tại TP.Đà Nẵng. Sau đó, yêu cầu anh T. cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền để giải quyết vụ việc.

Anh T. chụp lại cuộc trò chuyện với “cán bộ” tự xưng là Thượng úy Bùi Quang Hải. Ảnh: Đ.T

Theo trình bày của anh T., khoảng 11 giờ ngày 7.7, anh nhận cuộc gọi từ số điện thoại +878566706061 của một phụ nữ giới thiệu làm việc tại bưu điện. Người phụ nữ này yêu cầu anh T. cung cấp thông tin để kiểm tra biên lai nộp phạt vi phạm giao thông.



Tin lời người phụ nữ, anh T. đã cung cấp số chứng minh nhân dân và thông tin cá nhân để kiểm tra, xác nhận biên bản có đúng hay không. Lát sau, người phụ nữ cho anh T. biết, vào lúc 23 giờ 18 phút ngày 30.6.2021, anh T. điều khiển xe ô tô 7 chỗ BKS 43A-688.52 gây tai nạn tại đường Điện Biên Phủ giao với đường Nguyễn Tri Phương (TP.Đà Nẵng) rồi bỏ trốn. Chiếc xe ô tô được anh T. thuê ở TP.Đà Nẵng vào ngày 28.6. Nghe vậy anh T. hoảng sợ trả lời mình không liên quan đến vụ việc trên, bởi thời điểm xảy ra vụ việc đang ở TP.Tam Kỳ và chưa có bằng lái xe ô tô.

Sau đó người phụ nữ thông tin sẽ thông báo cho cán bộ điều tra Công an quận Liên Chiểu gọi lại kiểm tra thông tin. Lát sau, anh T. tiếp tục nhận cuộc gọi từ số thuê bao +878566708916 của một người đàn ông tự xưng là Thượng úy Bùi Quang Hải, cán bộ Công an quận Liên Chiểu.

Sau đó, “cán bộ” Bùi Quang Hải yêu cầu anh T. nói chuyện phòng riêng, không cho người thứ 3 nghe cuộc nói chuyện này sợ bị lộ thông tin bí mật. Để tạo lòng tin cho anh T., vị “cán bộ công an” đã kết bạn zalo với anh T., sau đó gọi video trò chuyện để xác nhận hình ảnh.

“Trong cuộc nói chuyện qua zalo, người này mặt bộ quân phục công an mang hàm Thượng úy nên tôi rất lo lắng và tin mọi chuyện là thật. Người này yêu cầu tôi chụp ảnh giấy chứng minh nhân dân và bằng lái xe gửi qua zalo để kiểm tra. Do bị mất giấy chứng minh nhân dân nên tôi đã chụp ảnh bằng lái xe máy gửi qua zalo theo yêu cầu” - anh T. kể.

Sau đó, vị “công an” này kết nối cho anh T. gặp một “cán bộ” của Bộ Công an để kiểm tra thông tin. Sau vài phút kiểm tra, vị “cán bộ” này cho biết, trong thẻ ngân hàng tài khoản BIDV đứng tên của anh T. tại TP.Đà Nẵng có số tiền hơn 28 tỷ đồng. Qua điều tra xác định, tài khoản này có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy và rửa tiền nên phải điều tra. Đối tượng yêu cầu anh T. chuyển 10 triệu đồng để nộp phạt, sau đó sẽ giải quyết vụ việc.

Do muốn làm rõ sự việc nên anh T. thông tin sẽ ra cơ quan Công an quận Liên Chiểu để liên hệ làm việc. Nghe anh T. nói vậy, vị “cán bộ” này bảo anh T. chuyển khoản, nhưng anh T. trả lời hiện tài khoản không có đủ tiền. Sau đó, đối tượng liền cắt liên lạc với anh T. Nhận thấy có khả năng mình bị lừa, anh T. liền liên hệ một người quen đang công tác tại Công an quận Liên Chiểu thì biết vị “cán bộ” tự xưng là Thượng úy Bùi Quang Hải không làm việc tại đơn vị.

Trao đổi về sự việc này, lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu xác nhận, tại đơn vị không có cán bộ công an nào là Bùi Quang Hải. Vị lãnh đạo Công an quận Liên Chiểu cũng thông tin thêm, ngày 8.6.2021, trên địa bàn cũng xảy ra vụ mạo danh cán bộ Công an TP.Đà Nẵng để chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của một phụ nữ với thủ đoạn tương tự.

Thời gian qua, có nhiều đối tượng mạo danh công an, viện kiểm sát gọi điện thoại cho người dân thông tin có liên quan đến vụ vi phạm giao thông, hoặc dính líu đến đường dây ma túy, rửa tiền… Vì lo sợ nên nhiều người đã chuyển tiền để giải quyết vụ việc. Qua sự việc này, người dân cần đề cao cảnh giác với thủ đoạn mạo danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.