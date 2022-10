Một người chết sau va chạm giữa 2 xe máy

(QNO) - Công an huyện Phú Ninh cho biết đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, lúc 12 giờ 30 ngày 21/10, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Tam Đàn (Phú Ninh), xe máy không có biển số do ông T.T. (thôn An Thọ, xã Tam An, Phú Ninh) điều khiển bất ngờ va chạm với xe máy BKS 92H8-2178 do ông N.V.T. (xã Bình Trung, Thăng Bình) điều khiển.

Sau cú va chạm, ông T.T. tử vong tại chỗ, còn ông N.V.T. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.