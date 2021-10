Một người Nghệ An gặp tai nạn tử vong khi về quê tránh dịch

(QNO) - Thêm một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra khi người dân về quê tránh dịch bằng xe máy.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: MXH

Công an huyện Thăng Bình thông tin, khoảng 15 giờ chiều nay 8.10, tại quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Hà Lam, xe máy BKS 37B2-723.74 do ông T.V.H. (41 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) điều khiển, chở theo một người cùng quê đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc thì bất ngờ va chạm với xe tải BKS 92C-07113 đậu bên đường.

Cú va chạm mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Theo cơ quan công an, 2 người này đang trên đường về quê tránh dịch thì xảy ra tai nạn thương tâm. Công an đã phong tỏa hiện trường, điều tra vụ tai nạn và đảm bảo phòng chống dịch. Huyện Thăng Bình cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Trước đó ngày 4.10, một vụ tai nạn tương tự xảy ra tại chân đèo Lò Xo (huyện Phước Sơn) khiến 2 người hồi hương tử vong.