Ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo khi vay tiền online

(QNO) - Cần vốn làm ăn, một người đàn ông ở Núi Thành suýt bị lừa khi tải app (ứng dụng) để vay tiền.

Anh N.M.H. (SN 1981, thôn Đông Xuân, xã Tam Giang, Núi Thành) có nhu cầu vay 50 triệu đồng để làm ăn. Sáng 28/10, anh H. lướt Facebook thấy quảng cáo vay tiền qua app với thủ tục đơn giản nên tải app trên điện thoại và làm theo hướng dẫn của một người thông qua tin nhắn messenger.

Người này yêu cầu anh H. chụp ảnh chân dung, cung cấp số điện thoại, chụp ảnh căn cước gửi qua messenger. Sau đó người này gửi các thông tin giao dịch cho rằng đã chuyển số tiền vay 50 triệu đồng vào ví điện tử của anh H. và hướng dẫn thêm một số thao tác để rút tiền vay.

Tuy nhiên sau đó người này cho rằng anh H. đã nhập sai thông tin cá nhân nên không thể rút tiền vay từ ví điện tử; đồng thời yêu cầu muốn rút được tiền vay thì anh H. phải chuyển 20 triệu đồng “phí điều chỉnh hồ sơ”.

Do cần tiền nên anh H. thúc giục vợ đi mượn tiền để chuyển cho đối tượng. Nghi ngờ bị lừa, vợ anh H. cùng anh đến trụ sở Công an xã Tam Giang nhờ hỗ trợ. Sau đó công an xã đã giải thích, hướng dẫn anh gỡ app cho vay và chặn liên lạc với đối tượng.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với thủ đoạn nêu trên và các thủ đoạn tương tự nhằm tránh bị lừa đảo. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cũng như thực hiện giao dịch chuyển khoản cho đối tượng lạ khi có nghi ngờ.

Trường hợp người dân bị đối tượng đe dọa, cưỡng bức dẫn đến lo sợ thì kịp thời trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý.