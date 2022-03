Ngăn chặn tình trạng tận diệt chim trời

Lần đầu tiên, Công an xã Tam Tiến (Núi Thành) phối hợp với ngành chức năng ra quân tháo dỡ bẫy đánh bắt chim hoang dã, góp phần bảo tồn hệ sinh thái…

Công an xã Tam Tiến tháo dỡ cò giả. Ảnh: V.PHIN

Đã từ lâu, nhiều người dân vẫn có quan niệm sai lầm là săn bắn và bẫy bắt chim trời hoang dã là việc làm bình thường. Họ không biết rằng việc làm này vi phạm pháp luật.

Tại xã bãi ngang ven biển Tam Tiến vào mùa đông, nhiều hộ dân đặt bẫy bằng hàng trăm con cò giả trên các cánh đồng thôn Long Thành, Lộc Ngọc... để bắt chim cò. Việc săn bắt chim hoang dã đã trở thành kế sinh nhai của một số người dân xã Tam Tiến, với vốn đầu tư ít, nhưng lợi nhuận mang lại cao. Hậu quả là hàng đàn cò cá, cò ruồi, cò ma… bị bắt và bị tận diệt.

Đại úy Trần Thiên Trúc – Trưởng Công an xã Tam Tiến cho biết: “Xác định sự cần thiết phải bảo vệ các loài chim hoang dã trước sự săn bắt ồ ạt của nhiều người dân do thiếu hiểu biết các quy định của pháp luật, Công an xã đã thông báo nghiêm cấm mọi hành vi săn bắn, bẫy và thu mua các loại chim tự nhiên.

Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ “cò giả” (dụng cụ dùng để bẫy bắt cò). Đồng thời thông báo đến những cá nhân, hộ gia đình chuyên nghề bẫy bắt chim được biết và tổ chức ký cam kết đến từng hộ gia đình, cá nhân không được săn bắt các loại chim di cư đến địa bàn”.

Công an xã Tam Tiến phối hợp với lực lượng dân quân thường trực tháo dỡ, tiêu hủy hơn 400 con cò giả tại các cánh đồng thôn Tân Lộc Ngọc, Long Thành. Đây là việc làm thiết thực nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã, chấm dứt tình trạng săn bắt, buôn bán chim hoang dã trên địa bàn, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.

Với nhiều biện pháp kiên quyết, đến nay, tình trạng bẫy bắt chim trời trên các cánh đồng và các làng quê tại Tam Tiến cơ bản đã chấm dứt.

Tại hội nghị tập huấn pháp luật về bảo vệ môi trường mới đây, ông Trương Văn Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, việc tháo dỡ dụng cụ bẫy bắt chim trời để tiêu hủy và dụng cụ bẫy bắt động vật hoang dã nói chung là nội dung quan trọng trong công tác giữ gìn hệ sinh thái và bảo vệ môi trường tự nhiên.

Trong thời gian tới, các cấp, ngành, cơ quan thẩm quyền cần có biện pháp kiên quyết để ngăn chặn tình trạng bẫy bắt, săn bắn chim, thú hoang dã và hoạt động xung điện khai thác hải sản nhằm góp phần bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường tự nhiên.