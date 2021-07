Ngăn chặn tội phạm băng nhóm lộng hành

Thời gian qua, với quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), không để tội phạm và hoạt động các băng nhóm côn đồ lộng hành, Công an Quảng Nam đã tập trung lực lượng quyết liệt điều tra, xử lý các băng nhóm côn đồ trên địa bàn. Gần đây nhất, đầu tháng 7.2021, Công an TP.Tam Kỳ điều tra, truy xét, bắt gọn hơn 20 đối tượng của 2 nhóm côn đồ thanh toán nhau, gây phức tạp ANTT trên địa bàn.

Các đối tượng trong băng nhóm đánh nhau gây mất ANTT bị Công an huyện Thăng Bình bắt giữ.

Trước đó, lúc 0 giờ ngày 1.7 đã xảy ra vụ việc đánh nhau giữa 2 băng nhóm với hàng chục đối tượng tại bến xe khách Quảng Nam (phường Tân Thạnh, Tam Kỳ). Các đối tượng đi trên nhiều phương tiện, dùng hung khí đánh nhau, gây hỗn loạn tại khu vực. Nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong nhân dân, phức tạp ANTT, Công an TP.Tam Kỳ đã xác lập chuyên án truy xét.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười - Phó Trưởng công an TP.Tam Kỳ cho biết, vụ việc xảy ra giữa đêm khuya, do 2 băng nhóm thanh toán nhau, người bị hại không khai báo, không hợp tác.

Đặc biệt, cả 2 băng nhóm bao gồm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự rất nguy hiểm, rất ngoan cố; hơn nữa các đối tượng là người ở nhiều địa phương khác như Phú Ninh, Thăng Bình nên việc tổ chức lực lượng trinh sát, truy bắt gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, với các chứng cứ thu thập xác đáng trong quá trình điều tra, Công an TP.Tam Kỳ đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, khởi tố vụ án và bị can, bắt tạm giam 21 đối tượng của 2 băng nhóm để điều tra mở rộng.

Với quyết tâm làm trong sạch địa bàn, Công an tỉnh Quảng Nam xác định đấu tranh không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với các loại tội phạm, trong đó tập trung là các băng nhóm côn đồ.

Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm, qua đó triệt xóa 19 băng nhóm, bắt gần 100 đối tượng. Nhờ đó, một số băng nhóm côn đồ vừa nhen nhóm hình thành lập tức bị lực lượng công an phát hiện, triệt phá.

Trung tá Mai Văn Tâm - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn từ nay đến cuối năm, đặc biệt là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt quản lý địa bàn, triệt xóa ngay từ khi các ổ nhóm côn đồ manh nha, phát hiện và đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm hình sự, quyết tâm không để tội phạm ngang nhiên lộng hành, gây mất ANTT trên địa bàn tỉnh.