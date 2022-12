Người cao tuổi giữ bình yên bản làng

Từ chương trình phối hợp phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giữa ban đại diện Hội Người cao tuổi và Công an tỉnh, một sự chuyển biến lớn về nhận thức được tạo ra, góp phần phát huy vai trò của người cao tuổi trong giữ gìn an ninh.

Lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến người cao tuổi vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh: P.G

Gương sáng giữ an ninh

Xã biên giới La Dêê (Nam Giang) có hơn 19km đường biên với nước bạn Lào. Ở nơi phên dậu của Tổ quốc, với phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, bình yên được gìn giữ ngay từ những bản làng, trong đó có vai trò quan trọng của các tổ tự quản ở cộng đồng và các già làng.

Là Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) của xã, ông Blúp Vớt đã cùng những NCT, đặc biệt là các già làng ở địa phương, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an chính quy xã xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ biên giới, cùng giữ an ninh.

Hội viên NCT tham gia 5 tổ tự quản, cùng với các tổ phong trào quần chúng tổ chức hòa giải các vụ việc nổi cộm, tuyên truyền chính sách cho đồng bào vùng cao. Uy tín của NCT được phát huy, nhờ đó các chính sách đi vào đời sống, nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng.

“Với đồng bào vùng cao, việc am hiểu luật tục, vận dụng uy tín của già làng, NCT để tuyên truyền, hòa giải trong nhân dân có vai trò quan trọng. NCT làm gương cho con cháu trong phát triển kinh tế, động viên con em tham gia nghĩa vụ quân sự, tham gia các tổ dân quân, tổ tuần tra biên giới, kịp thời cung cấp thông tin cho công an xã để giải quyết ngay các vụ việc nổi cộm. Nhờ đó, những mâu thuẫn được hóa giải, xóa đi hủ tục, chung sức giữ yên bình cho bản làng, cho vùng biên giới” - ông Blúp Vớt chia sẻ.

Tại các địa bàn trọng điểm về an ninh, dấu ấn của NCT cũng thể hiện đậm nét trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhiều năm qua, bà Vương Thị Thống - Chủ tịch Hội NCT thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) có mặt trong nhiều buổi hòa giải ở địa phương khi giải quyết các vụ tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, xung đột giữa vợ chồng, con cái, anh chị em trong các gia đình. Uy tín, tình cảm và trách nhiệm của bà Thống giúp cho nhiều vụ việc nóng được giải quyết thành công, ngăn ngừa tội phạm phát sinh.

Bà Thống còn thường xuyên cùng các ban ngành đoàn thể, công an chính quy gặp gỡ với người nghiện, gia đình người nghiện để cảm hóa, giáo dục, vận động ký cam kết không sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, góp phần hiệu quả quản lý sau cai nghiện đối với nhiều người từng lầm lỡ. Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật được công an điều tra, khám phá kịp thời từ nguồn tin do bà Thống cung cấp, góp phần hiệu quả lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhân rộng hiệu quả

Ông Nguyễn Đình Tâm - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh thông tin, tháng 6/2016, Ban đại diện Hội NCT và Công an tỉnh phối hợp xây dựng chương trình hành động về phòng chống tội phạm, từ đó triển khai sâu rộng về cơ sở.

Sau hơn 5 năm triển khai, chương trình đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, phát huy được vai trò trách nhiệm của NCT và lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, cán bộ chiến sĩ và nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách về an ninh trật tự.

“NCT đã tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển của quê hương.

Chương trình phối hợp cũng đã tạo sự ra gắn kết chặt chẽ giữa NCT và lực lượng công an, đấu tranh mạnh mẽ với luận điệu thù địch, chống phá; quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, kiềm chế, kéo giảm tội phạm. Đồng thời, góp phần nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”” - ông Tâm nói.

Theo Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh, uy tín, tiếng nói của NCT ở cơ sở đã phát huy rất tốt trong mọi mặt, từ tuyên truyền, vận động người dân đến việc cảnh giác, kịp thời thông tin để phối hợp đấu tranh với tội phạm, xây dựng và củng cố các mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

“Từ thực tiễn hoạt động phối hợp giữa NCT và lực lượng công an, nhiều bài học kinh nghiệm quý giá được chỉ ra, củng cố sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng chống tội phạm và gìn giữ an ninh trật tự.

Thành quả qua nhiều năm triển khai chương trình phối hợp sẽ là tiền đề để tiếp tục củng cố, phát huy vai trò NCT, đồng hành, sát cánh giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân, vì mục tiêu phát triển chung của quê hương xứ Quảng” - Thượng tá Hồ Song Ân nhấn mạnh.