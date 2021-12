Người đàn bà 65 tuổi buôn ma túy lãnh án chung thân

(QNO) - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo Huỳnh Thị Hồng (SN 1956), Nguyễn Phú Trung (SN 1993) và Trì Thế Tâm (SN 1986, cùng huyện Tiên Phước) về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: T.T

Theo cáo trạng, lúc 22 giờ 40 ngày 4.9.2020, tại khu vực hầm chui đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thuộc xã Tam Thái (Phú Ninh), tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Nguyễn Phú Trung và Trì Thế Tâm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Bên trong túi xách Trung đang cầm có 2 gói ni lông chứa ma túy loại heroin (204,49g).

Theo điều tra của cơ quan công an, ngày 1.9.2020, Huỳnh Thị Hồng gọi điện cho Trung bảo ngày 3.9.2020 ra Nghệ An mua heroin giúp Hồng, xong việc sẽ trả 14 triệu đồng tiền công và được Trung đồng ý. Cùng ngày, Trì Thế Tâm gọi cho Hồng hỏi mua ma túy sử dụng thì Hồng bảo Tâm chuẩn bị 22 triệu đồng cùng Trung ra Nghệ An mua ma túy.

Sáng 3.9.2020, Huỳnh Thị Hồng nhờ người đưa cho Trung 106 triệu đồng để cùng Tâm đón xe khách ra Nghệ An mua ma túy. Khi đến Trung tâm Y tế huyện Tương Dương (Nghệ An), Trung đưa 128 triệu đồng cho người đàn ông không rõ lai lịch lấy 2 gói ma túy heroin. Khi Trung và Tâm về đến hầm chui đường cao tốc nói trên thì bị công an mật phục bắt quả tang.

Mở rộng điều tra, công an xác định khoảng thời gian từ Tết Nguyên đán 2020 đến cuối tháng 8.2020, Huỳnh Thị Hồng nhiều lần bán ma túy cho những đối tượng nghiện trên địa bàn Tiên Phước để kiếm lời.

Tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Hồng tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Phú Trung 18 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy; Trì Thế Tâm 12 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.