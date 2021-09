Nguy cơ lây lan dịch Covid-19 từ tệ nạn đánh bạc

Trung tá Mai Văn Tâm - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh cho biết, trong thời gian gần đây, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, tội phạm đánh bạc có chiều hướng diễn biến phức tạp. Các đối tượng lợi dụng lực lượng chức năng tập trung vào công tác phòng chống dịch nên tìm cách tổ chức đánh bạc.

Bất chấp dịch bệnh Covid-19, các đối tượng vẫn tụ tập đánh bạc.

Đơn cử, vào cuối tháng 7.2021, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang khoảng 30 người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi cá cược xóc dĩa tại thôn 5, xã Tam Ngọc, TP.Tam Kỳ. Lực lượng công an bắt giữ 10 đối tượng liên quan.

Ngày 11.7.2021, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tiến hành triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc tại xã Trà Mai, bắt 21 đối tượng. Ban đầu, xác định từ ngày 12.6 đến 11.7.2021, nhóm đối tượng trên đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với hình thức ghi số lô đề và cá độ bóng đá với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 6.7.2021, Phòng An ninh mạng đã phối hợp Công an huyện Duy Xuyên và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức triệt xóa đường dây hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet, bắt 6 đối tượng.

Từ ngày 17.6.2021 đến khi bị bắt, người chơi cá cược tổng cộng 4.350 lượt với tổng số tiền tổ chức đánh bạc thể hiện trong tài khoản là 1.174.998 USD (khoảng hơn 50 tỷ đồng).

Thượng tá Phạm Văn Sơn - Trưởng phòng An ninh mạng cho biết: “Các đối tượng hoạt động đánh bạc trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi, đối tượng tham gia đánh bạc trên cả nước nên công tác điều tra rất khó khăn cho lực lượng chức năng”.

Tính từ thời điểm dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát đến nay, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã điều tra, xử lý 71 vụ, 351 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Hoạt động của tội phạm đánh bạc không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn, nhất là với các phương thức đánh bạc truyền thống.

Trung tá Mai Văn Tâm cho biết: “Tội phạm cờ bạc khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Vì các đối tượng thường tập trung đông người, từ nhiều địa phương, không ít người đến từ vùng dịch, trong đó không loại trừ người mang mầm bệnh. Hơn nữa, phần lớn đối tượng không chấp hành quy định phòng chống dịch, không có biện pháp tự bảo vệ mình và mọi người. Lực lượng Công an Quảng Nam sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm nói chung, tội phạm đánh bạc nói riêng”.