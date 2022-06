Nỗ lực vì nguồn dữ liệu dân cư "đúng, đủ, sạch, sống"

Lực lượng Công an Quảng Nam từ tỉnh đến cơ sở đã và đang nỗ lực không ngừng vì nguồn dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống” để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cán bộ công an hướng dẫn người dân điều chỉnh dữ liệu dân cư. Ảnh: X.M

Công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và “làm sạch” dữ liệu dân cư, đảm bảo thông tin công dân “đúng, đủ, sạch, sống” được coi là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự thành công của Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và Dự án thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đặc biệt là phục vụ thực hiện Đề án 06 của Chính phủ “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, hằng ngày, Công an phường An Xuân (TP.Tam kỳ) đều bố trí cán bộ, chiến sĩ thu thập, cập nhật, sửa chữa thông tin dân cư thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Qua công tác rà soát, Công an phường khi phát hiện các trường hợp thông tin dữ liệu như tên, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh... hoặc số lượng nhân khẩu trong cùng gia đình có biến động thì sẽ bổ sung, chỉnh sửa hoặc cập nhật lại cho chính xác.

Với 3.269 hộ, 12.176 nhân khẩu, hiện tại Công an phường An Xuân đã “làm sạch” dữ liệu dân cư và thường xuyên theo dõi biến động để kịp thời cập nhật thông tin.

Trung tá Nguyễn Công Nhất - Trưởng Công an phường An Xuân cho biết: “Để đảm bảo dữ liệu dân cư được “chính xác, sạch, sống”, Công an phường cử cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuyên truyền cho công dân bổ sung kịp thời khi có thông tin thay đổi; phối hợp với chính quyền địa phương nắm bắt biến động dân cư trên địa bàn để cập nhật, đồng thời thường xuyên tiếp nhận thông tin từ người dân đến yêu cầu thay đổi, bổ sung, điều chỉnh dữ liệu công dân”.

Công tác thu thập, làm sạch dữ liệu dân cư được lực lượng công an cơ sở tiến hành với nhiều biện pháp, trong đó tập trung vào công tác đăng ký, quản lý cư trú; phối hợp với tư pháp, chính quyền địa phương tháo gỡ những tồn tại lịch sử về giấy tờ công dân trước đây như giấy tờ bị thất lạc, sai lệch…, nhất là đối với người dân tại các địa phương vùng cao.

Việc thu thập mới, cập nhật thông tin còn được thực hiện hàng ngày thông qua cấp căn cước công dân, định danh điện tử,... nhờ đó làm sạch, sống dữ liệu dân cư. Hiện tại lực lượng công an toàn tỉnh đã thu thập, cập nhật hơn 1,7 triệu dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời thực hiện các giải pháp “làm sạch” dữ liệu đồng bộ thành công vào hệ thống; công tác cập nhật, làm sạch đạt 100%.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết, lực lượng công an đã được trang bị hệ thống dữ liệu dân cư đồng bộ từ Bộ Công an đến cấp xã; thủ trưởng công an các cấp hằng ngày truy cập hệ thống để kiểm tra đôn đốc và trực tiếp phê duyệt, chỉ đạo lực lượng công an cơ sở làm sạch dữ liệu.

Hiện công tác cập nhật, làm sạch đạt 100%; tuy nhiên dữ liệu công dân biển đổi theo từng giờ, từng ngày, do đó công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và làm sạch phải diễn ra liên tục, thường xuyên ở bất cứ thời điểm nào và bất cứ khi nào. Khi có thông tin thay đổi của công dân, lực lượng công an cơ sở phải cập nhật, điều chỉnh để đảm bảo dữ liệu được đúng, đủ, sạch nhất có thể, đồng bộ vào hệ thống, phục vụ nhiệm vụ công tác chung.

Thu thập, tập hợp đầy đủ, chính xác thông tin của công dân Việt Nam để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã khó, việc duy trì bổ sung, cập nhật thường xuyên những biến động hằng ngày, hằng giờ của thông tin dân cư còn khó khăn hơn rất nhiều, nhất là trong điều kiện dân cư đa dạng và thường xuyên biến động như hiện nay. Chính vì vậy, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, lực lượng Công an Quảng Nam đã và đang nỗ lực không ngừng để đảm bảo nguồn dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống.