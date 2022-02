Núp bóng kinh doanh nhà nghỉ để mua bán ma túy

(QNO) - Ngày 23.2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Xuân Cường (SN 1980, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Trịnh Xuân Cường. Ảnh: XUÂN MAI

Trước đó, Công an huyện Duy Xuyên khám xét khẩn cấp nhà nghỉ Hương Cau ở thị trấn Nam Phước do Trịnh Xuân Cường làm chủ. Qua kiểm tra các khu vực thuộc nhà nghỉ, công an phát hiện 20 gói ni lông chứa chất ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác liên quan đến hoạt động mua bán chất ma túy.

Được biết, Cường núp bóng kinh doanh nhà nghỉ để tổ chức mua bán chất ma túy. Các đối tượng giao dịch ngay tại nhà nghỉ.