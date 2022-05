Phân cấp đăng ký xe về xã, huyện: Công an tận tâm, người dân ủng hộ

Ngay trong ngày 21.5, nhiều địa phương trong toàn tỉnh đã tổ chức thực hiện việc cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại công an cấp huyện, công an cấp xã. Người dân rất ủng hộ chủ trương này và mong muốn việc phân cấp mở rộng hơn để thuận lợi nhất khi có nhu cầu đăng ký phương tiện.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt kiểm tra, giám sát việc làm thủ tục đăng ký xe cho người dân tại công an xã Tam Dân sáng 21.5. Ảnh: T.C

Công an xã sẵn sàng

Nhiều ngày trước khi chính thức triển khai phân cấp đăng ký xe mô tô, gắn máy và xe máy điện về xã, anh Trịnh Văn Bình (trú thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh) đã biết được thông tin qua các kênh tuyên truyền của Công an xã.

Sáng 21.5, anh Bình đến trụ sở Công an xã để làm thủ tục đăng ký xe máy mới mua. Chỉ mất chưa đầy mười phút, sau khi được kiểm tra các hồ sơ liên quan, anh Bình đã làm xong thủ tục, nhận biển số và giấy hẹn lấy giấy tờ xe.

“Trước đây, muốn làm giấy tờ phải lên tới trung tâm huyện, chờ đợi cũng hơi lâu do đông người. Nay, chỉ cần vài phút là xong, lại không phải đi xa, đến lúc lấy giấy tờ cũng tiện” - anh Bình chia sẻ.

Anh Bình là người đầu tiên tại xã Tam Thái được làm thủ tục đăng ký xe ngay tại Công an xã.

Theo Trung tá Nguyễn Kiên Cường - Trưởng Công an xã Tam Thái, từ nhiều ngày trước, đơn vị đã cử một Phó Trưởng Công an xã và một cán bộ chuyên môn đến công an huyện để tập huấn, nắm vững các thao tác, thủ tục khi đăng ký xe.

“Được sự quan tâm của Công an tỉnh, đơn vị đã trang bị máy móc, thiết bị, cấp tài khoản đăng ký xe kết nối dữ liệu với Cục Cảnh sát giao thông. Chúng tôi cũng đã tích cực nghiên cứu, học hỏi, nắm vững các thao tác để thực hiện đúng, chính xác, đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Đây là chủ trương hết sức thiết thực, vừa tạo điều kiện giúp người dân giảm thời gian đi lại, chờ đợi, vừa là cơ hội để công an chính quy cấp xã tiếp cận, học hỏi, nâng cao trình độ kiến thức trong các lĩnh vực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” - Trung tá Nguyễn Kiên Cường thông tin.

Công an xã Tam Thái làm thủ tục đăng ký xe máy cho người dân sáng 21.5. Ảnh: T.C

Tại xã Bình Nguyên (Thăng Bình), lãnh đạo Công an huyện và lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện cũng đã hỗ trợ, hướng dẫn lực lượng Công an xã thực hiện đăng ký xe cho người dân.

Ông Phan Văn Tiên, công dân xã Bình Nguyên rất phấn khởi khi là người đầu tiên làm thủ tục đăng ký xe tại xã. “Thủ tục rất nhanh, tôi may mắn bấm trúng biển số xe khá đẹp nên rất vui mừng” - ông Tiên nói.

Triển khai đồng loạt

Tại 17 huyện, thị xã, thành phố (trừ TP.Tam Kỳ), thủ tục đăng ký ô tô cũng đã được chính thức phân cấp, người dân không phải đi xa, mất nhiều thời gian và công sức như trước.

Công dân Nguyễn Ngọc Quảng (thôn Vân Thạch, xã Tam Hiệp, Núi Thành) là người đầu tiên sở hữu biển số phương tiện ô tô do Công an huyện Núi Thành cấp trong ngày đầu tiên triển khai Thông tư của Bộ Công an.

Người dân có thể kết hợp làm thủ tục kê khai thuế trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính sau đó đến trụ sở công an các huyện theo thông báo để làm thủ tục đăng ký cho ô tô thay vì phải vào trụ sở của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt như trước đây.

Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành cho hay, cùng với việc tổ chức đăng ký ô tô, 13 xã trên địa bàn huyện cũng sẽ tổ chức đăng ký cho mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.

Người dân hết sức phấn khởi với chủ trương phân cấp thủ tục đăng ký xe tại công an cấp xã. Ảnh: T.C

Trực tiếp kiểm tra việc làm thủ tục đăng ký xe tại công an các xã trong ngày đầu triển khai, Thượng tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh nhận định, chủ trương này là bước quan trọng góp phần cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu gần dân, tạo điều kiện tối đa cho người dân.

“Công an tỉnh đã chỉ đạo công an cấp huyện và công an cấp xã được phân cấp bằng mọi điều kiện, nguồn lực hiện có, tập trung thực hiện việc tổ chức đăng ký ô tô, mô tô đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, yêu cầu Bộ Công an đặt ra.

Qua kiểm tra sơ bộ, rất mừng là người dân đều ủng hộ, là tiền đề tốt để tiếp tục thực hiện chủ trương này. Công an tỉnh đã đăng ký với Bộ Công an về việc thực hiện phân cấp đăng ký xe tại 17 huyện, thị xã, thành phố và 74 xã, phường theo kế hoạch.

Công an tỉnh đã quán triệt cán bộ công an xã chính quy luôn phải chú ý về thái độ, lời nói, hành vi khi giải quyết thủ tục, tạo điều kiện tốt nhất cho dân, hướng đến sự hài lòng của người dân khi đến đăng ký xe” - Thượng tá Hồ Song Ân nhấn mạnh.