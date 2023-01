Phát hiện 3 ô tô tải vận chuyển lượng lớn hàng hóa không hóa đơn chứng từ

(QNO) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp lực lượng Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra 3 xe ô tô tải lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và phát hiện lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ.

Công an phát hiện số lượng lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ trên một xe ô tô tải. Ảnh: M.T

Cụ thể, lúc 4 giờ 30 phút ngày 13/1, phối hợp kiểm tra ô tô tải đầu kéo BKS 77H-020.05 kéo theo rơ moóc BKS 77R-03731 do tài xế Lê Đ. (SN 1988, tỉnh Bình Định) điều khiển, công an phát hiện 51 thùng bánh kẹo các loại, 41 thùng đồ gia dụng, 68 thùng keo nhuộm tóc, 186 bao thức ăn cho mèo, 10.000 chai rượu Soju (500 thùng) đều có tem mác thể hiện do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ.

Trước đó, lúc 20 giờ ngày 12/1, kiểm tra ô tô tải đầu kéo BKS 51D-04375 kéo theo rơ moóc BKS 51R-14065 do tài xế Đoàn Xuân S. (tỉnh Nam Định) điều khiển, công an phát hiện trên xe vận chuyển hơn 1 tấn vải các loại, 240 bao hóa chất ngành dệt đều do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Công an tạm giữ tang vật. Ảnh: M.T

Ngoài ra, gần 2 tấn hóa chất ngành dệt may do Ấn Độ sản xuất cũng được phát hiện, thu giữ vào ngày 10/1 sau khi kiểm tra một xe ô tô tải lưu thông cùng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã lập biên bản tạm giữ tất cả hàng hóa trên để xác minh, xử lý theo quy định.