Phát hiện 8 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke ở Điện Bàn

(QNO) - Kiểm tra đột xuất quán karaoke ở thị xã Điện Bàn, công an phát hiện 8 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Nhóm đối tượng sử dụng chất ma túy trong quán karaoke King 365. Ảnh: XUÂN MAI

Lúc 1 giờ 50 ngày 1.9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Điện Bàn kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh karaoke King 365 (đường Trần Thủ Độ, phường Điện Nam Bắc) do ông Nguyễn Đình Nam làm chủ.

Thời điểm kiểm tra có 8 khách (2 nam, 6 nữ) đang thuê hát tại 2 phòng, qua test nhanh tất cả 8 người dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1,58gr ma túy các loại và nhiều tang vật khác liên quan.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.