Phát hiện hơn 1.800kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc tại Phú Ninh

(QNO) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện 1.800kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc tại một cơ sở ở Phú Ninh.

Mỡ động vật không rõ nguồn gốc đựng trong các bao tải. Ảnh: XUÂN MAI

Chiều 23/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra cơ sở chế biến mỡ động vật tại thôn An Thiện, xã Tam An (Phú Ninh) do ông Trương Kim Hà (SN 1976) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 1.800kg mỡ động vật đã qua chế biến, chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc đối với số sản phẩm động vật này.



Công an kiểm tra cơ sở chế biến mỡ động vật do ông Trương Kim Hà làm chủ. Ảnh: XUÂN MAI

Công an đã tạm giữ toàn bộ số sản phẩm động vật nêu trên để điều tra xử lý theo quy định.