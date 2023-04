Phát hiện nhiều sai phạm khi kiểm tra 9 chi nhánh F88 tại Quảng Nam

(QNO) - Qua kiểm tra 9 chi nhánh của Công ty CP Tập đoàn tài chính F88 trên địa bàn Quảng Nam, lực lượng công an phát hiện nhiều sai phạm.

Lực lượng công an kiểm tra một chi nhánh F88 tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: MAI TUẤN

Như tin đã đưa, ngày 8/4 vừa qua, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp công an các địa phương liên quan đồng loạt kiểm tra hoạt động của 9/9 chi nhánh F88 đóng trên địa bàn Quảng Nam.

Trong 9 chi nhánh có 6 chi nhánh đăng ký kinh doanh hoạt động cầm đồ và 3 chi nhánh không đăng ký kinh doanh hoạt động cầm đồ mà liên kết với các gói vay tín chấp và nhận ký gửi của ngân hàng.

Thời điểm kiểm tra, tại 9 chi nhánh có hơn 1.700 hợp đồng vay, cầm cố tài sản, hơn 1.000 hợp đồng ký gửi tài sản. Lãi suất được các chi nhánh tính 1,1%/tháng x giá trị khoản vay. Ngoài ra người vay phải trả các khoản phí khác như: phí thẩm định 1,4%/tháng x giá trị khoản vay/hợp đồng, phí quản lý tài sản từ 2,9% đến 5%/tháng x dư nợ gốc còn lại.

Qua kiểm tra, công an phát hiện tại 5 chi nhánh F88 trên địa bàn Núi Thành, Tam Kỳ và Điện Bàn có một số sai phạm như: lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an; báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các quy định về an ninh trật tự không đúng thời gian, không đầy đủ; không có kho quản lý tài sản cầm cố theo quy định của pháp luật.

Với các vi phạm nêu trên, lực lượng công an sẽ lập hồ sơ xử lý theo quy định.