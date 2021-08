Phát hiện thi thể trên sông Bàn Thạch

(QNO) - Trưa nay 26.8, người dân sống ở khu vực cầu Kỳ Phú 1 (Tam Kỳ) phát hiện một thi thể nổi lên trên sông.

Người đi đường hiếu kỳ theo dõi sự việc. Ảnh: T.N

Theo đó, thi thể nam thanh niên ước khoảng hơn 30 tuổi, mặc áo thun vàng, quần Jean đen. Nơi phát hiện là chân cầu Kỳ Phú 1, đoạn sông Bàn Thạch giáp ranh giữa phường Phước Hòa và An Phú.

Lực lượng chức năng lập tức có mặt yêu cầu người dân không tụ tập, đảm bảo nguyên tắc phòng dịch Covid-19. Ảnh: T.N

Khi phát hiện thi thể nổi lên mặt nước, một số người dân bơi ra sông đưa thi thể vào bờ, đồng thời báo lực lượng chức năng.

Theo một số người dân khu vực này, khoảng 3 ngày trước đó, người dân sống gần cầu thấy một xe máy bỏ lại trên cầu cả ngày không có ai đến lấy nên đã báo cơ quan chức năng.

Khu vực cầu Kỳ Phú 1 trên sông Bàn Thạch - giáp ranh giữa phường An Phú và Phước Hòa, Tam Kỳ. Ảnh: T.N

Lực CSGT, Cảnh sát cơ động 113 - Công an tỉnh và công an phường đã có mặt nhanh chóng yêu cầu người dân rời khỏi hiện trường, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn phòng tránh dịch bệnh Covid-19 Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.