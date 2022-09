Phòng chống cháy nổ quán karaoke: Tổng kiểm tra cơ sở kinh doanh

Công an các địa phương cùng với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an tỉnh đang đồng loạt tổ chức lực lượng kiểm tra về an toàn PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Công tác kiểm tra, khắc phục vi phạm về an toàn cháy nổ được triển khai từ đầu tháng 8 đã góp phần giúp ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ cháy nổ ở các cơ sở kinh doanh loại hình này.

Công an TP.Tam Kỳ đã tổ chức tổng kiểm tra, kết hợp tuyên truyền về các quy định đảm bảo an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở kinh doanh karaoke theo phân cấp quản lý của đơn vị. Ảnh: T.C

Tam Kỳ chủ động

Trong tổng số 26 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn, TP.Tam Kỳ có 23 cơ sở thuộc diện quản lý về an toàn PCCC của Công an thành phố. Lực lượng chức năng liên tục tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát về tổng thể các yêu cầu theo chỉ đạo chung.

Trung tá Trương Hoàng Anh - Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Tam Kỳ thông tin, từ ngày 17.8, Công an TP.Tam Kỳ đã tiến hành rà soát theo nội dung kế hoạch về đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra PCCC & CNCH đối với các cơ sở karaoke, quán bar, vũ trường, homestay trên địa bàn.

“Từ khi mở đợt cao điểm đến nay, chúng tôi đã liên tục tổ chức các đoàn kiểm tra, rà soát những cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường. Qua công tác kiểm tra, nhìn chung việc thực hiện các yêu cầu về PCCC&CNCH ở các cơ sở đảm bảo theo quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót được phát hiện, yêu cầu khắc phục như trang thiết bị bình chữa cháy hết hạn, chưa đảm bảo công năng; công tác tự kiểm tra về an toàn PCCC của chủ cơ sở chưa đảm bảo. Đơn vị đã yêu cầu chủ cơ sở cam kết khắc phục các thiếu sót, đến khi đáp ứng yêu cầu mới được hoạt động” - Trung tá Trương Hoàng Anh nói.

Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra hệ thống cảnh báo cháy, các lối thoát hiểm tại cơ sở karaoke. Ảnh: T.C

Ông Trần Anh Tuấn, đại diện cơ sở kinh doanh karaoke Ruby (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) cho hay, sau những vụ cháy liên quan đến cơ sở karaoke trên cả nước gần đây, cơ sở đặc biệt quan tâm công tác đảm bảo an toàn trong PCCC.

“Các cơ sở khi muốn hoạt động đều phải đảm bảo nhiều yêu cầu khắt khe về điều kiện an toàn PCCC&CNCH. Ý thức được việc này là cần thiết, đảm bảo an toàn cho tính mạng, tài sản của chúng tôi và cả khách đến quán.

Cơ sở của tôi đã lắp đặt đầy đủ bình chữa cháy, hệ thống cảnh báo cháy, trang thiết bị theo hướng dẫn, tư vấn của Công an TP.Tam Kỳ cũng như Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh...” - ông Tuấn nói.

Đình chỉ hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, toàn tỉnh hiện có 234 cơ sở kinh doanh karaoke; trong đó có 84 cơ sở do công an quản lý, 150 cơ sở còn lại thuộc diện quản lý của UBND cấp xã.

Riêng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH quản lý về an toàn PCCC của 8 cơ sở karaoke theo quy mô được phân cấp, bao gồm 3 cơ sở tại TP.Tam Kỳ, 2 cơ sở tại Duy Xuyên và 3 cơ sở khác lần lượt tại các địa bàn Núi Thành, Thăng Bình và thị xã Điện Bàn.

“Triển khai đợt cao điểm từ đầu tháng 8.2022, chúng tôi cũng như công an các địa phương, UBND cấp xã đã lập các đoàn kiểm tra, chấn chỉnh thiếu sót, vi phạm về an toàn PCCC tại các cơ sở theo phân cấp quản lý. Theo kế hoạch đặt ra, sẽ kiểm tra tất cả cơ sở và phải hoàn tất trước ngày 20.9” - Trung tá Phạm Văn Nhất, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho hay.

Ghi nhận chung cho thấy, các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn (trên 5 tầng, phạm vi không gian lớn theo phân cấp) không nhiều, chỉ có 8 cơ sở thuộc diện quản lý của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Những yêu cầu về biển quảng cáo, lối thoát nạn thứ 2, duy trì thường xuyên các điều kiện đảm bảo thoát nạn… được kiểm tra chặt chẽ. Cơ quan chức năng sẽ đình chỉ đối với những tầng, phòng không đảm bảo điều kiện PCCC theo quy định, xử phạt nghiêm nếu chủ cơ sở cố tình vi phạm.

“Hạn chế phổ biến nhất được phát hiện là thiết bị chữa cháy tuy có trang bị nhưng không hoạt động, hoặc hoạt động chưa đảm bảo; đội ngũ nhân viên chưa được tập huấn về an toàn PCCC.

Phòng cũng như công an các địa phương đã yêu cầu các cơ sở phải khắc phục, đảm bảo các quy định về an toàn PCCC mới được tiếp tục hoạt động” - Trung tá Phạm Văn Nhất cho biết.