Phòng ngừa vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ: Tạo chuyển biến từ vùng biên

Thời gian qua, Công an Quảng Nam triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là ở vùng miền núi, biên giới đạt hiệu quả cao.

Công an Tây Giang được xem là điểm sáng trong vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ. Ảnh: công tuấn

Bám sát cơ sở

Một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn miền núi, vùng cao trong tỉnh vẫn có thói quen sử dụng vũ khí thô sơ, súng tự chế để săn bắt. Già Bhríu Nhâu (xã Ch’Ơm, Tây Giang) cũng tự trang bị cho mình súng tự chế để săn bắn các loại chim, thú.

Được Công an xã Ch’Ơm vận động, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, tác hại, nguy cơ tiềm ẩn của việc sử dụng vũ khí trên địa bàn, già làng Bhríu Nhâu đã tự giác giao nộp 2 súng tự chế. Già Nhâu còn vận động nhân dân trong thôn nghe theo, tự giác giao nộp súng tự chế của mình cho lực lượng công an.

Trung tá Bhling Đức - Trưởng Công an xã Ch’Ơm cho biết, với đặc thù của xã biên giới giáp với nước bạn Lào, vẫn còn tình trạng bà con tự chế vũ khí, chủ yếu là súng hơi, súng cồn… nhằm săn bắt các loại thú, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự.

Trước tình hình đó, Công an xã đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, tích cực đi đến từng thôn, từng gia đình để tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, người dân từng bước nhận thức được tác hại, nguy hiểm của việc sử dụng vũ khí tự chế và cam kết không tái chế, không tái sử dụng vũ khí tự chế.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2023, riêng huyện Tây Giang đã tuyên truyền, vận động, thu hồi 218 khẩu súng tự chế các loại. Cuối tháng 7 vừa qua, tại 3 xã Ch’Ơm, A Tiêng và BhaLêê, Công an huyện Tây Giang vận động thu hồi được 54 khẩu súng tự chế các loại và 13 viên đạn thể thao.

Thiếu tá Ngô Văn Thìn - Phó Trưởng Công an huyện Tây Giang cho biết: “Công an huyện đã kịp thời tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy chính quyền địa phương cùng vào cuộc hỗ trợ lực lượng công an tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT).

Ngoài ra, Công an huyện thường xuyên tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc gương mẫu chấp hành việc tự nguyện giao nộp, cũng là cầu nối để đồng bào làm theo”.

Tăng cường phối hợp

Thời gian qua, Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, chế tài xử phạt về việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cũng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương tổ chức hơn 450 buổi kiểm tra kết hợp tuyên truyền và tổ chức ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng VK, VL, CCHT trái phép với sự tham gia của hơn 77.000 người; hơn 300 khẩu súng được vận động thu hồi cùng hơn 100 viên đạn, hàng trăm ký pháo nổ...

Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT và pháo trên tuyến biên giới, không gian mạng, dịch vụ bưu chính, phương tiện giao thông được dự báo có nhiều diễn biến phức tạp.

Cuối tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp giữa 3 đơn vị nhằm chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng, đường dây, nhóm tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tuyến biên giới. Qua đó, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị sẽ triển khai lực lượng thực hiện quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ.

Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, việc ký kết phối hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh; đồng thời giúp xác định rõ vai trò trách nhiệm chủ trì, phối hợp trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo tại 3 lớp, từ ngoại biên đến khu vực biên giới, cửa khẩu và trong nội địa.

“Công an tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội cùng phối hợp tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo.

Ngành công an sẽ tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng, đường dây, nhóm tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, nhất là trên tuyến biên giới, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh” - Đại tá Hồ Song Ân nói.