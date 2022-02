Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: Thích nghi với tình hình mới

Mạnh dạn đổi mới cách làm, tính toán phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng để từ đó tạo được sức lan tỏa, góp phần đáp ứng yêu cầu từng bước phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch... là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới được tổ chức vào sáng 15.2.

Nhiều tập thể điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được khen thưởng, biểu dương. Ảnh: T.C

Sâu sát cơ sở

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, năm 2021, lực lượng công an toàn tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và các sở, ban ngành chặt chẽ, từ đó xây dựng đồng bộ các nội dung, chương trình, kế hoạch công tác, gắn phong trào với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Song song với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh từ cơ sở theo hướng sâu sát, gần gũi với từng đặc thù địa bàn, từng đối tượng.

Theo thống kê, đã có hơn 1.200 đợt tuyên truyền, phát động được tổ chức. Qua đó, nhiều thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp giúp lực lượng công an khởi tố, điều tra, khám phá gần 500 vụ phạm pháp hình sự, đấu tranh triệt xóa nhiều băng nhóm nguy hiểm hoạt động bảo kê đấu thầu, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, tín dụng đen…

Anh Lê Quang Quỳnh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho hay, đối với thanh thiếu niên, Tỉnh đoàn đã ban hành nhiều nghị quyết về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng chống ma túy.

Nhiều chương trình gặp gỡ, nói chuyện, thắp sáng ước mơ hoàn lương, dạy nghề cho phạm nhân, thanh niên lầm lỡ được đơn vị triển khai. Qua đó giúp các bạn trẻ có thể sớm tái hòa nhập cộng đồng, giảm tỷ lệ tái phạm. Các tổ chức đoàn luôn lấy người thật, việc thật để tuyên truyền, giáo dục cảm hóa.

“Nhiều hoạt động được tổ chức góp phần hiệu quả trong công tác tuyên truyền thanh thiếu niên chấp hành tốt quy định pháp luật. Các câu lạc bộ thanh niên thắp sáng niềm tin, tuổi trẻ với pháp luật, hành trình của niềm tin… được duy trì.

Nhiều cán bộ đoàn, hội trở thành thủ lĩnh giúp đỡ người lầm lỗi, cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng… Ngoài ra, các tổ chức đoàn còn nỗ lực kết nối, tìm kiếm nguồn quỹ để giúp đỡ thanh niên, tăng hiệu quả tuyên truyền vận động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” - anh Lê Quang Quỳnh thông tin.

Nhận thức, kiến thức lẫn trách nhiệm trong cộng đồng được nâng lên rõ rệt thông qua các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thượng tá Trần Công Tiết - Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) chia sẻ, trong năm qua, công tác phòng cháy chữa cháy được phát động trong phong trào này đã xã hội hóa ngày càng sâu rộng, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả.

Lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở được thành lập, trở thành nòng cốt tại từng khu dân cư, từng nhà máy xí nghiệp, nhờ vậy đã kiềm hãm được số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra trong năm 2021.

Mạnh dạn đổi mới

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh nhận định, sẽ có nhiều yêu cầu mới nặng nề, khó khăn hơn đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Áp lực gìn giữ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị quan trọng trong bối cảnh Quảng Nam đăng cai năm du lịch quốc gia, đi cùng nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng linh hoạt, an toàn với Covid-19 đòi hỏi cần có những chủ trương, giải pháp phù hợp hơn, trong đó có việc duy trì hiệu quả phong trào nêu trên.

Các hoạt động tuyên truyền được đẩy mạnh, sâu sát hơn đến từng địa bàn, từng đối tượng. Ảnh: Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho tiểu thương trong khu vực phố cổ Hội An.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, những kết quả khả quan về kinh tế, xã hội nói chung, thành quả trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh nói riêng đã tạo tiền đề, tâm thế lạc quan để bước vào năm 2022, mở ra cơ hội phục hồi, phát triển kinh tế và các mặt đời sống.

“Trong bối cảnh đó, cả hệ thống chính trị cần nỗ lực, tập trung hơn nữa để phát huy hiệu quả phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tùy địa bàn, đặc điểm tình hình, đối tượng mà mỗi địa phương, đơn vị chọn cách làm phù hợp.

Đồng thời phải nhận diện rõ thách thức, nguy cơ đặt ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo để chủ động cung cấp thông tin, huy động nhân dân đấu tranh phòng ngừa âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Trong đó, chú trọng các khu vực phức tạp an ninh trật tự, các khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, những dự án trọng điểm, phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa các vấn đề nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.