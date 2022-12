Phú Ninh: Bắt giữ 7 đối tượng sử dụng ma túy đá

(QNO) – Công an huyện Phú Ninh vừa bắt giữ 7 đối tượng tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Các đối tượng hút ma túy bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh: C.Đ

Cụ thể ngày 15/12, Công an huyện Phú Ninh và Công an xã Tam Phước bất ngờ bao vây, kiểm tra căn nhà 2 tầng trên địa bàn thôn Cẩm Khê (xã Tam Phước) do Ngô Đức Quý (SN 1993, trú thôn Trà Long, xã Bình Trung, Thăng Bình) thuê sử dụng. Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng trú ở TP.Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước, Thăng Bình sử dụng ma túy đá.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng trên khai nhận đã mua ma túy của Nguyễn Thị Lệ Phước (SN 1988, trú khối phố Phương Hòa Tây, phường Hòa Thuận, Tam Kỳ).

Ngày 16/12, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Ninh đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phước về hành vi “mua bán trái phép chất ma tuý”, thu giữ 1 gói ma tuý đá trọng lượng 0,2gram.