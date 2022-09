(QNO) - Sáng nay 8.9, Ban An toàn giao thông huyện Phước Sơn tổ chức ra quân Tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông - tháng 9.2022.

Lực lượng Công an huyện Phước Sơn ra quân Tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: THẢO KỶ

Với chủ đề trọng tâm “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”, huyện Phước Sơn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tập trung xử lý các vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, xe ô tô chở quá khổ, quá tải, chở hàng rơi vãi trên đường, lỗi không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe vượt quá tốc độ quy định, điều khiển xe sau khi đã uống rượu bia...

Diễu hành hưởng ứng Tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ảnh: THẢO KỶ

Sau lễ ra quân, các lực lượng đã diễu hành hưởng ứng Tháng cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đến các xã và các tuyến đường nội thị Khâm Đức.