Phước Sơn truy nóng hai đối tượng trộm cắp tài sản

(QNO) - Ngày 22.6, Công an huyện Phước Sơn cho hay vừa phối hợp với người dân truy nóng, bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Hai đối tượng Bảo và Hiếu bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 20.6, đối tượng Nguyễn Văn Bảo (SN 1990) điều khiển xe máy BKS 92K4-2875 chở Diệp Văn Hiếu (SN 1993, cùng trú tại Đằng Hỷ, Thái Nguyên) di chuyển theo hướng Hiệp Đức - Phước Sơn. Khi đi đến khu vực thôn 5 xã Phước Hiệp (Phước Sơn), đối tượng Hiếu nhìn thấy 1 xe máy YAMAHA SIRIUS để trong nhà ven đường, trên xe có gắn sẵn chìa khóa xe. Hiếu nảy sinh ý định trộm cắp chiếc xe nói trên nên bàn bạc với Bảo. Hiếu vào nhà lấy xe máy, chạy theo hướng Phước Hiệp - Khâm Đức.

Phát hiện vụ việc, chủ nhà đã tri hô, đồng thời liên lạc với công an xã Phước Hòa, công an xã Phước Hiệp cùng phối hợp truy bắt. Đối tượng Hiếu bị bắt khi đang di chuyển đến địa bàn thôn 1 (xã Phước Hòa). Tại cơ quan công an, đối tượng Hiếu, Bảo đã khai nhận toàn bộ hành vi “trộm cắp tài sản”.