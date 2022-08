Phường An Xuân đạt giải Nhất hội thi tìm hiểu kiến thức an ninh trật tự

(QNO) - Sáng nay 11.8, Công an TP.Tam Kỳ và Thành đoàn Tam Kỳ phối hợp tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về an ninh trật tự với chủ đề “Mỗi chúng tôi là một chiến sĩ” năm 2022.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội dự thi. Ảnh: M.L

Hội thi thu hút 65 thí sinh là cán bộ, nhân dân, đoàn viên, thanh niên 13 xã, phường trên địa bàn thành phố, chia làm 13 đội thi.

Các thí sinh tham gia 2 nội dung gồm thi trắc nghiệm kiến thức pháp luật và xử lý tình huống về an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống tội phạm trên không gian mạng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kết quả, giải Nhất thuộc về đội thi phường An Xuân, phường Tân Thạnh đạt giải Nhì, phường Hòa Hương và xã Tam Phú đạt giải Ba.



Phần dự thi xử lý tình huống của phường An Xuân. Ảnh: M.L

Trung tá Mai Văn Hiển - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ chia sẻ, qua hội thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền ở cơ sở, đặc biệt là hưởng ứng, lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

[VIDEO] - Hội thi tìm hiểu kiến thức về an ninh trật tự: