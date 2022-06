Phường Hòa Hương phát động xây dựng khối phố đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”

(QNO) - UBND phường Hòa Hương (TP.Tam Kỳ) vừa tổ chức Lễ phát động khối phố đạt tiêu chuẩn "an toàn về an ninh trật tự", xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các khối phố trên địa bàn.

Lễ phát động khối phố đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh, trật tự” tại các khối phố. Ảnh: L.D

Tại lễ phát động, cán bộ, nhân dân trên địa bàn phường được thông tin về tình hình an ninh trật tự trong 6 tháng đầu năm 2022, những quy định của Bộ Công an về công nhận khu dân cư xã phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”.

Qua đó, giúp mỗi người dân, hộ gia đình nêu cao tinh thần "2 giữ" (tự giữ mình, tự giữ tài sản), trang bị cách tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, tích cực tham gia hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay phòng chống tội phạm, xây dựng khu phố văn minh, bình yên, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự năm 2022.

Người dân ký cam kết thực hiện. Ảnh: L.D

Ngoài ra, người dân còn được cung cấp các thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, được tuyên truyền Luật tiếp cận thông tin, chế độ chính sách mới cho nhân dân.