Phường Hòa Hương tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh

Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông

H.ĐẠO | 08/04/2023 - 12:53

(QNO) - Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2023. Kế hoạch này nhằm tiếp tục thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Năm ATGT 2023 theo chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.