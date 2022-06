Phường Phước Hòa phát động Tháng hành động phòng chống ma túy

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Hòa (TP.Tam Kỳ) vừa phối hợp công an phường phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2022.

Phường Phước Hòa phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2022. Ảnh: L.D

Tháng hành động phòng chống ma túy năm nay với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”, các ngành, đoàn thể từ phường đến khối phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy, hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy tại gia đình và cộng đồng. Vận động nhân dân tích cực phát hiện, tố giác các tụ điểm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy để cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.

Tại lễ phát động, ông Phạm Hồng Tài - Phó Chủ tịch UBND phường kêu gọi người dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chung tay phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, giữ cho mình và người thân an toàn, không phạm tội, không sa vào tệ nạn xã hội.

Trao tặng các phần quà cho những người đang được cảm hóa, giáo dục tại địa phương. Ảnh: L.D

Dịp này, Công an TP.Tam Kỳ tuyên truyền về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, “2 giữ về an ninh trật tự”, thông tin tình hình an ninh, trật tự, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, tác hại của ma túy; các hình thức lừa đảo thông qua mạng xã hội, tín dụng đen đang hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trong chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Hòa trao tặng 5 phần quà cho các đối tượng khó khăn đang được cảm hóa, giáo dục tại địa phương.