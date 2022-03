Quyết liệt đấu tranh tội phạm ma túy

Với tinh thần tấn công trấn áp mạnh tội phạm, Công an Quảng Nam đấu tranh quyết liệt, triệt phá nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về ma túy.

Lực lượng công an phát hiện nhiều thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke. Ảnh: X.MAI

Việc mở lại các hoạt động loại hình dịch vụ, trong đó có karaoke nhằm thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động vui chơi, giải trí. Tuy nhiên, bên cạnh một số cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định, vẫn có một số cơ sở cố tình vi phạm.

Mới đây, Công an Quảng Nam và Công an TP.Tam Kỳ kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke New 86 tại phường An Sơn do ông Trương Công Danh (SN 1988, trú An Sơn) làm chủ.

Qua test nhanh, phát hiện 40 đối tượng dương tính với chất ma túy. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở kinh doanh vì để xảy ra hoạt động sử dụng trái phép chất ma túy và hoạt động quá giờ quy định. Đáng chú ý, có 4 người dương tính với Covid-19.

Gần đây nhất, lúc 1h ngày 24.2, Công an TP.Tam Kỳ tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất quán Diamond Club trên đường Trương Chí Cương, phường Hòa Thuận. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có 150 khách đang nhảy nhót dưới ánh đèn màu chớp nháy và tiếng nhạc DJ chát chúa. Qua kiểm tra khách và nhân viên tại quán phát hiện có 30 người dương tính với chất ma túy loại thuốc lắc (MDMA) và Ketamine.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Quảng Nam cho biết: “Qua thực tế kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, quán bar… thì vi phạm lớn nhất vẫn là các cơ sở này để cho các đối tượng sử dụng chất ma túy tại cơ sở, nhiều trường hợp nhân viên của cơ sở cũng là đối tượng cung cấp và sử dụng trái phép chất ma túy”.

Từ đầu tháng 2.2022 đến nay, Công an Quảng Nam đã phát hiện 12 vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar… Qua các vụ việc này cho thấy đối tượng đã lợi dụng trạng thái “bình thường mới”, gia tăng các hoạt động sử dụng ma túy tại các điểm karaoke, vui chơi, giải trí tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, khiến cho công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn trở nên phức tạp hơn.

Để chấn chỉnh vi phạm tại các cơ sở kinh doanh này, lực lượng công an chủ động tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đảm bảo hoạt động của các cơ sở đúng quy định, đảm bảo thích ứng trong điều kiện phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Thượng tá Phan Thanh Hồng cho biết: “Trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh có điều kiện, nhất là mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp hoạt động phạm tội ma túy có ý nghĩa quan trọng, vừa bảo đảm tính răn đe, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, các chủ cơ sở kinh doanh”.

Được biết, trong thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm liên quan đến an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện.