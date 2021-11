Quyết liệt triệt xóa các tụ điểm ma túy

Thời gian qua, các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy “núp bóng” dưới hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện diễn biến phức tạp, phần lớn đối tượng là thanh thiếu niên. Lực lượng Công an Quảng Nam đã đấu tranh quyết liệt để xử lý các cơ sở vi phạm, triệt xóa các tụ điểm ma túy.

Lực lượng công an kiểm tra, xử lý các đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn.

Cơ sở kinh doanh có điều kiện Victory thuộc tổ 7 (thôn Hà Bình, xã Bình Minh, Thăng Bình) do Trần Công Chiến (SN 1993) là chủ cơ sở kinh doanh các dịch vụ nhà nghỉ, massage, xông hơi. Tuy nhiên, thực chất đây là tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trá hình.

Để đấu tranh với hoạt động vi phạm pháp luật tại cơ sở này, mới đây, Công an huyện Thăng Bình đã tổ chức lực lượng điều tra, tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở này, phát hiện 1 nhóm 8 đối tượng gồm 3 nữ, 5 nam, trong đó có chủ cơ sở kinh doanh tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc được nhiều người dân địa phương quan tâm và tỏ ra đồng tình.

Ông T.C.T (người dân xã Bình Minh) cho biết: “Cần phải triệt xóa sớm những tụ điểm ma túy như thế này vì nó ảnh hưởng rất lớn đến thanh thiếu niên của địa phương, gây mất an ninh trật tự. Khi lực lượng công an bắt các đối tượng tại tụ điểm này, người dân địa phương đến chứng kiến rất đông và rất đồng tình, mong muốn lực lượng chức năng xử lý mạnh các tụ điểm như thế này để đem lại bình yên cho xóm làng”.

Thời gian qua, thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19, các cơ sở kinh doanh có điều kiện như karaoke, massage… tạm dừng hoạt động, các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy chuyển hướng sang các cơ sở lưu trú để hoạt động với tính chất tinh vi hơn.

Vì lợi nhuận lớn từ hoạt động kinh doanh trá hình này nên nhiều cơ sở vẫn lén lút tiếp tay cho các đối tượng. Lực lượng Công an Quảng Nam từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung quyết liệt đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh cho biết: “Nhiều thanh thiếu niên gần đây chuyển sang thuê các cơ sở lưu trú như nhà nghỉ, khách sạn, thậm chí các căn hộ để sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác nắm tình hình để kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm”.

Thượng tá Trần Thế Dũng - Phó Trưởng Công an huyện Thăng Bình cho biết, thời gian qua, trước sự kiểm tra, xử lý quyết liệt của lực lượng công an, các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn đã cơ bản chấp hành nghiêm, tuy nhiên một số đối tượng vẫn lợi dụng hoạt động của cơ sở kinh doanh có điều kiện để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thậm chí chủ cơ sở còn tổ chức cho nhân viên, cho các đối tượng thanh thiếu niên ở các địa phương khác đến tụ tập làm nơi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an huyện đã phối hợp công an xã, thị trấn đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các cơ sở này. Để đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi vi phạm, bên cạnh sự chủ động của lực lượng công an, cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của chính quyền các địa phương và quần chúng nhân dân trong việc đấu tranh, tố giác tội phạm.