Tái diễn nạn "tín dụng đen"

Tạm giữ hình sự 6 đối tượng cho vay nặng lãi

XUÂN MAI - MINH TUẤN | 27/09/2021 - 11:23

(QNO) - Sáng nay 27.9, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh cho biết vừa phối hợp Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra hoạt động cho vay nặng lãi.