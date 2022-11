Tài xế ô tô dây dưa không ký biên bản khi vi phạm nồng độ cồn

(QNO) - Dù vi phạm nồng độ cồn nhưng tài xế xe ô tô không hợp tác với cảnh sát giao thông (CSGT), dây dưa không ký biên bản.

CSGT làm việc với tài xế Nguyễn Đăng Thông. Ảnh: P.V

Tối 26/11, tổ công tác Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 đoạn qua đường tránh Nguyễn Hoàng (TP.Tam Kỳ) thì phát hiện xe ô tô BKS 92A-256.07 có dấu hiệu vi phạm nên dừng xe kiểm tra.

Tài xế điều khiển ô tô xuất trình giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Đăng Thông (SN 1973, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành). Đáng nói, tài xế này có dấu hiệu say xỉn, đứng không vững. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn lên đến 0,993mg/lít khí thở.

Tài xế liên tục dây dưa, không hợp tác ký biên bản. Ảnh: P.V

Tổ công tác đã giải thích lỗi vi phạm, lập biên bản vi phạm nhưng ông Thông không hợp tác, liên tục biện hộ nhiều lý do, điện thoại “cầu cứu”, không ký vào biên bản. Tài xế này cho rằng lý do không ký biên bản là vì “cảm giác còn tỉnh, còn đi về được” và đề nghị CSGT “thông cảm”.

Cán bộ tổ công tác cho hay, thời điểm kiểm tra xong nồng độ cồn, tài xế này còn đòi lao ra đường cho xe tông, cán bộ tổ công tác phải kéo vào vỉa hè để đảm bảo an toàn cho tài xế vi phạm lẫn người đi đường.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiên quyết xử lý, yêu cầu tài xế nếu không chấp hành sẽ lập biên bản niêm phong, cẩu xe về trụ sở nhưng tài xế vẫn cố tình dây dưa, thậm chí có lời lẽ đòi hành hung CSGT.

Chiếc ô tô bị tạm giữ. Ảnh: P.V

Sau nhiều giờ dây dưa, đến khi người nhà của ông Thông có mặt và vận động, ông Thông mới chấp hành ký vào biên bản vi phạm. CSGT cho hay, với mức vi phạm về nồng độ cồn này, tài xế đối diện mức xử phạt lên đến 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

[VIDEO] - Tài xế say xỉn, liên tục dây dưa không hợp tác với CSGT:

Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh đang ra quân thực hiện cao điểm tuần tra, xử lý hưởng ứng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm do Công an tỉnh phát động, đặc biệt là xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn.