Tạm giam nhóm đối tượng đập phá ô tô, gây thương tích cho tài xế

(QNO) - Nhóm đối tượng hung hãn đập phá ô tô và gây thương tích cho tài xế lái xe đông lạnh ở địa bàn xã Bình Hải đã bị bắt tạm giam sau thời gian công an tích cực vào cuộc điều tra, làm rõ.

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng.

Ngày 23/8, Công an Thăng Bình đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhóm các đối tượng gồm Lý Lâm Đức (SN 1992), Nguyễn Văn Định (SN 1995), Trần Xuân Hiền (SN 1995, cùng trú thôn Hiệp Hưng, xã Bình Hải, Thăng Bình); Trần Văn Nam (SN 1991) và Trần Văn Mười (SN 1990, cùng trú thôn Đồng Trì, xã Bình Hải) về hành vi “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Thông tin từ cơ quan chức năng, vào tối 2/6, ông P.M.H (trú TP.Tam Kỳ) cùng với bà T.T.K.C cùng đi trên xe ô tô tải đông lạnh BKS 92C2-133.20 chở tôm đi tiêu thụ. Khi đến quán nhậu của ông Trần Văn Mười (thuộc thôn Đồng Trì, xã Bình Hải) thì bị nhóm đối tượng trên cho rằng xe tôm gây ảnh hưởng đến buổi nhậu. Nhóm đối tượng đã ra chặn xe, dùng hung khí như gậy, gạch đá, vỏ chai bia… đập bể kính chắn gió, gương chiếu hậu xe ô tô và gây thương tích cho lái xe.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thăng Bình đã khẩn trương tiến hành các biện pháp xác minh, truy xét, xác định nhóm đối tượng liên quan đến vụ việc nói trên. Cơ quan điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.