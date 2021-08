Tạm giữ 3 đối tượng liên quan vụ xông vào bệnh viện chém người

(QNO) - Liên quan vụ nhóm người xông vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam dùng hung khí chém bị thương nhiều người (Báo Quảng Nam điện tử phản ánh hôm qua 27.8), sáng nay 28.8, lãnh đạo Công an TP.Tam Kỳ thông tin đã tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra.

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố đã phối hợp Công an phường An Mỹ khẩn trương nắm thông tin, vào cuộc điều tra.

“Ngày 27.8, Công an thành phố tạm giữ 3 đối tượng liên quan. Theo nắm thông tin ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn của hai gia đình ở đường Trần Cao Vân (Tam Kỳ), không phải là băng nhóm tội phạm. Chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc” - Thượng tá Huỳnh Tấn Mười nói.

Trước đó, khoảng 23 giờ tối 26.8, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhân bị chém trọng thương. Sau khi cấp cứu, chuẩn bị cho bệnh nhân đi chụp CT thì bất ngờ có một nhóm gần 10 người xông đến đánh bạn bè và người thân 2 bệnh nhân này.