Tạm giữ 3 đối tượng tổ chức sử dụng ma túy trong quán karaoke ở Đại Lộc

(QNO) - Sáng nay 27/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ba đối tượng bị tạm giữ cùng trú tại huyện Đại Lộc, gồm Cao Hùng Vũ (SN 1984, xã Đại Nghĩa), Ngô Thanh Trà (SN 1990, xã Đại Sơn) và Lương Quốc Tín (SN 1990, xã Đại Sơn).

Trước đó, sau thời gian theo dõi, khoảng 22 giờ ngày 24/12, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an thị trấn Ái Nghĩa và Công an huyện Đại Lộc kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Phú Hào (thị trấn Ái Nghĩa).

Tại thời điểm kiểm tra, 2 phòng của cơ sở này có 21 khách hát karaoke. Qua kiểm tra nhanh, công an phát hiện 13 đối tượng (10 nam, 3 nữ) dương tính với ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.