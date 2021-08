Tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan vụ án mạng tại Quế Sơn

Quế Sơn: Nam thanh niên tử vong sau vụ xô xát trong đêm

P.V | 18/08/2021 - 14:28

(QNO) - Sáng nay 18.8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp Công an huyện Quế Sơn điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Quế Xuân 2 vào tối qua 17.8.