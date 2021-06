Tạm giữ tài xế ô tô tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa làm rõ một vụ tai nạn giao thông xảy ra trong đêm khiến một người tử vong.

Tài xế Phan Minh bị tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khoảng 22 giờ 55 ngày 11.6, tại tuyến đường Võ Chí Công giao với quốc lộ 40B đoạn qua Tam Kỳ xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến anh N.B.T. (SN 2002, xã Tam Tiến, Núi Thành) điều khiển xe máy tử vong.

Qua khám nghiệm hiện trường, Công an Tam Kỳ nhận định phương tiện gây tai nạn là ô tô tải. Người dân cung cấp thông tin vào thời điểm xảy ra tai nạn có gặp một xe ô tô tải 3,5 tấn lưu thông theo hướng Núi Thành - Đà Nẵng. Công an trích xuất camera an ninh trên tuyến đường Võ Chí Công, tuy nhiên do camera bị xuống cấp nên không xác định được phương tiện nghi vấn.

Trích xuất camera tại Núi Thành và tỉnh Quảng Ngãi, công an phát hiện phương tiện nghi vấn là xe ô tô tải BKS 79C-09.045. Tại trạm thu phí Điện Bàn, công an trích xuất camera và thu thập được nhiều dấu vết quan trọng từ ô tô tải này. Chiều 18.6, lực lượng công an vào TP.Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) làm việc với Phan Minh (SN 1978) là chủ ô tô tải BKS 79C-09.045.

Qua làm việc, Minh thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn của mình. Theo đó, sau khi gây tai nạn, thấy đường vắng nên quyết định bỏ trốn. Sợ bị phát hiện, Minh không tiếp tục lưu thông trên đường Võ Chí Công mà rẽ vào trung tâm TP.Tam Kỳ, chạy lên quốc lộ 1 ra Đà Nẵng. Sau khi giao hàng cá đông lạnh thì quay về Phan Thiết.

Công an Tam Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ tài xế Phan Minh để tiếp tục điều tra.