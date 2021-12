Tam Kỳ: Bắt tạm giam 2 đối tượng tàng trữ ma túy trong nhà nghỉ

(QNO) - Ngày 1.12, Công an TP.Tam Kỳ cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng Trà Anh Vũ (SN 1999) và Trương Công Thuận (SN 1992, cùng huyện Tiên Phước) để làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 0 giờ 10 ngày 15.11, Công an phường Tân Thạnh phối hợp Đội Cảnh sát ma túy Công an TP.Tam Kỳ kiểm tra nhà nghỉ The Love trên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Tại phòng 103, công an phát hiện Trà Anh Vũ cùng 3 đối tượng khác đang “bay lắc” theo tiếng nhạc. Hiện trường có 1 dĩa sứ bên trong chứa chất ma túy loại Ketamine (0,27g), 1 thẻ nhựa, 1 tờ tiền mệnh giá 100 nghìn đồng cuộn thành ống hút, 1 loa nghe nhạc và 1 đèn chiếu sáng nhiều màu.

Kiểm tra phòng 205, công an phát hiện Trương Công Thuận cùng bạn gái H.T.A.L. (SN 1999, tỉnh Quảng Ngãi) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện trường có 1 gói ma túy loại Ketamine (0,33g), 1 dĩa sứ, 1 tờ tiền mệnh giá 10 nghìn đồng, 1 loa mini và 2 đèn nháy.

Qua làm việc, công an xác định Trà Anh Vũ mua ma túy cho nhóm bạn cùng sử dụng; Trương Công Thuận mua ma túy cùng bạn gái sử dụng.