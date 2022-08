Tam Kỳ: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp cho phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(QNO) - Chiều nay 16.8, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) TP.Tam Kỳ tổ chức chương trình trao thưởng, tặng quà các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các hội thi nhân Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.L

Từ đầu năm đến nay, công an thành phố đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại 85 thôn, khối phố, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia. Công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội theo hướng đa dạng hóa hình thức, đổi mới nội dung, biện pháp, sử dụng công nghệ, lan tỏa trên các trang mạng xã hội đem lại hiệu quả tích cực trong phòng ngừa tội phạm.

Tập trung tham mưu, hướng dẫn xây dựng, nhân rộng các mô hình tự phòng, tự quản về ANTT, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phương châm “dựa vào sức dân là chính, lấy cán bộ các ban, ngành, đoàn thể cơ sở làm nòng cốt”, nhiều mô hình hay, hiệu quả được xây dựng, nhân rộng gắn với phong trào “2 giữ về ANTT”.

Hội thi vẽ tranh về an ninh trật tự thu hút nhiều thanh thiếu niên tham gia. Ảnh: M.L

Hướng đến đối tượng thanh thiếu niên, thời gian qua, công an thành phố phối hợp với Thành đoàn Tam Kỳ tổ chức 3 hội thi “Phát thanh thanh niên online”; "Vẽ tranh về ANTT - chủ đề Vì thành phố bình yên”; “Tìm hiểu kiến thức về an ninh, trật tự” thu hút nhiều đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để thanh thiếu niên phát huy năng khiếu, trao dồi kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống về ANTT, góp phần nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, xây dựng thành phố bình yên.

Lãnh đạo công an tỉnh trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” của Bộ Công an cho các cá nhân. Ảnh: M.L

Dịp này, Công an TP.Tam Kỳ trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” của Bộ Công an cho 3 cá nhân; tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 cá nhân; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho 12 tập thể, cá nhân và tặng quà 28 cá nhân là lực lượng nòng cốt có thành tích xuất sắc, đóng góp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Lãnh đạo TP.Tam Kỳ khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: M.L

Ban Tổ chức cũng trao thưởng các tác phẩm xuất sắc tại hội thi Vẽ tranh về an ninh trật tự và hội thi Tìm hiểu kiến thức về an ninh, trật tự.

* Tối 15.8, Phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự (ANTT)” và tuyên truyền về phong trào “2 giữ về ANTT tại khối phố Mỹ Thạch Tây hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phường An Mỹ ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT“. Ảnh: M.L

Mô hình được xây dựng nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cùng với đó, tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi pháp pháp luật, vi phạm trật tự, làm mất mỹ quan đô thị hay dừng đỗ xe dưới lòng lề đường gây mất trật tự an toàn giao thông...