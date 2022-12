Tam Kỳ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm cắp xe máy

(QNO) - Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Trường Nhựt (SN 1988, trú phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) về hành vi “trộm cắp tài sản”.



Đối tượng cùng tang vật

Trước đó, sáng ngày 4/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ phối hợp cùng Công an xã Tam Thăng (TP. Tam Kỳ) kiểm tra ngôi nhà tại kiệt 114 Trần Dư (khối phố 2, phường An Xuân) do Nguyễn Minh T. (SN 1990) đang ở, phát hiện có 2 xe máy gồm xe Sirius BKS 92B1-264.38 và xe Future BKS 92B1-413.44 không có giấy đăng ký xe.

T. cho biết, 2 chiếc xe trên do Huỳnh Trường Nhựt là bạn bè quan biết đến gửi nhờ.

Qua đấu tranh, làm việc với Huỳnh Trường Nhựt, đối tượng khai nhận 2 xe máy trên do Nhựt trộm cắp tại TP.Tam Kỳ trong các ngày 3 và 4/12/2022.

Cụ thể, lúc 0 giờ sáng ngày 4/12, quan sát một nhà dân tại thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng phát hiện xe máy Future màu đỏ dựng trong hiên nhà, không có người trông giữ, Nhựt thấy chìa khóa xe vẫn còn cắm trên ổ khóa nên đã trộm xe chạy đi.

Trước đó, chiều ngày 3/12, khi đón xe phường Hòa Thuận (TP.Tam Kỳ) để chờ người thân, Nhựt thấy gần cổng công ty có dựng nhiều xe máy nên đã dùng chìa khóa mở khóa trộm xe máy Sirius BKS 92B1-264.38. Cả 2 xe máy trộm được Nhựt đem gửi tại nhà bạn là Nguyễn Minh T.

Được biết, đối tượng Huỳnh Trường Nhựt đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù năm 2020.