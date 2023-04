Tam Kỳ: Tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa phối hợp Ban Dân vận Thành ủy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 113 thành viên các tổ tự quản về an ninh trật tự của 13 phường, xã trên địa bàn thành phố.

Tập huấn nghiệp vụ lực lượng tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở. Ảnh: Đ.D

Tại buổi tập huấn, thành viên tổ tự quản được nghe báo cáo viên Công an thành phố, Phòng Tư pháp thành phố hướng dẫn các chuyên đề, kỹ năng về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn về ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; công tác phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát khỏi đám cháy; công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư; công tác dân vận đối với lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở…

Phát biểu tại lớp tập huấn, Trung tá Mai Văn Hiển - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ nhấn mạnh, lực lượng quần chúng tham gia các mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở, cùng với lực lượng bảo vệ dân phố, công an viên bán chuyên trách là cánh tay nối dài phục vụ đắc lực cho lực lượng công an cũng như lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận của Đảng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.



“Thời gian đến, Công an thành phố sẽ phối hợp tổ chức thêm nhiều lớp tập huấn, bổ sung kịp thời kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng quần chúng tự quản về an ninh trật tự, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự giác của nhân dân trong phòng chống tội phạm, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, xây dựng TP.Tam Kỳ bình yên, đáng sống" - ông Hiển nói.