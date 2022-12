Tam Kỳ: Xử lý nhóm thiếu niên thường xuyên trộm cắp vặt, đốt pháo nổ

(QNO) - Công an phường An Phú (TP.Tam Kỳ) vừa phát hiện một nhóm thiếu niên thường xuyên tụ tập ăn cắp vặt, đốt pháo nổ gây mất an ninh trật tự.

Qua công tác nắm địa bàn, Công an phường An Phú phát hiện một nhóm thiếu niên (khoảng 12-17 tuổi) đi xe đạp điện thường xuyên tụ tập trộm cắp vặt, đốt pháo nổ gây mất an ninh trật tự.

Lúc 3 giờ sáng 22/12, Công an phường An Phú kiểm tra hành chính nhà bà T.T.T.T (SN 1969, khối phố Phú Ân, phường An Phú) và phát hiện nhóm thiếu niên này (9 người) nên mời về trụ sở Công an phường làm việc.

Qua làm việc, các thiếu niên khai nhận sống lang thang, thường xuyên tụ tập trộm cắp vặt (chủ yếu là đồ ăn, thuốc lá tại các quán vỉa hè), đập phá chai thủy tinh và đốt pháo nổ trên một số tuyến đường TP.Tam Kỳ.

Riêng H.T.Đ. (SN 2008, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) và Đ.G.H. (SN 2007, xã Tiên An, Tiên Phước) còn khai nhận đã trộm cắp 1 bình ắc quy xe ô tô tại xã Tam Thái (Phú Ninh).

Công an phường An Phú tiếp tục lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.