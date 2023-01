Tàng trữ đồ chơi nguy hiểm bị cấm, chủ hộ kinh doanh bị phạt 7,5 triệu đồng

(QNO) - Với hành vi tàng trữ đồ chơi nguy hiểm, chủ yếu là đồ chơi dạng súng, kiếm, gậy phát sáng không rõ nguồn gốc, chủ hộ kinh doanh bị xử phạt đồng thời tịch thu toàn bộ tang vật để tiêu hủy.

Số đồ chơi nguy hiểm bị cơ quan chức năng phát hiện, tịch thu tiêu hủy.

Ngày 8/12023, Công an TP.Tam Kỳ cho hay vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Thân Thị L.T (SN 1985, trú khối phố An Hà Trung, phường An Phú, TP.Tam Kỳ) về hành vi tàng trữ trái phép đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Trước đó, ngày 28/12/2022, lực lượng công an tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh do bà T. làm chủ tại phường An Phú, phát hiện trong kho hàng của bà T. có tàng trữ số lượng lớn đồ chơi nguy hiểm, bị cấm. Tang vật được phát hiện gồm hơn 1.000 cây đồ chơi nhựa dạng kiếm, hơn 1.200 đồ chơi nhựa dạng súng và 94 cây gậy phát sáng.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng, công an đã tịch thu, tiêu hủy số đồ chơi trên.