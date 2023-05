Thầm lặng trên trận tuyến miền ảo

Theo dấu tội phạm giữa “ma trận” thông tin trên internet, những cán bộ chiến sĩ của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Nam vẫn đang miệt mài tranh đấu, làm rõ những thủ đoạn tinh vi của nhiều đối tượng.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (thứ ba, bên trái) đại diện đơn vị nhận khen thưởng đột xuất của Thường trực Tỉnh ủy do có thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vào tháng 4/2023. Ảnh: T.C

Truy tìm tội phạm giấu mặt

Tội phạm công nghệ cao trở thành loại tội phạm “phi truyền thống” với những cách thức, thủ đoạn khá tinh vi. Ẩn sau những tài khoản, số điện thoại “ảo”, tội phạm che giấu thân phận, hoạt động tinh vi, việc lần tìm những manh mối để tiếp cận, đấu tranh với loại tội phạm này cũng vì thế mà gian nan, phức tạp hơn.

Tính riêng năm 2022, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm rõ nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, chống Đảng, Nhà nước; đấu tranh, triệt phá 3 chuyên án, 10 vụ, bắt giữ 100 đối tượng tội phạm sử dụng công nghệ cao, với tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 420 tỷ đồng…

Là đơn vị đặc thù của Công an Quảng Nam, được thành lập vào ngày 5/7/2021, cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn. Dẫu “non trẻ” so với các đơn vị khác, song những chiến công đã liên tiếp được viết nên, từ nỗ lực học hỏi và tinh thần xung kích, miệt mài tranh đấu của từng cá nhân theo 6 điều Bác Hồ dạy đối với lực lượng Công an nhân dân. Gần hai năm qua, đơn vị đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, khẳng định “vị trí” tiên phong, mũi nhọn trong đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ngay sau khi thành lập, chi ủy chi bộ, lãnh đạo phòng đã xây dựng, triển khai mô hình “Mỗi trinh sát là một ngọn cờ - Ngày đêm xung kích, lập công trên trận tuyến miền ảo”, nhằm cổ vũ, động viên, phát huy cao độ tinh thần, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ chiến sĩ dám nghĩ, dám làm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống của nhân dân. Tất cả cán bộ chiến sĩ đơn vị thể hiện quyết tâm “làm hết việc không hết giờ”; tập trung tăng cường nắm chắc tình hình trên không gian mạng bất kể ngày đêm, kịp thời, chủ động trong mọi tình huống.

Một điều tra viên của đơn vị chia sẻ, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc truy vết dữ liệu điện tử, nguồn gốc tội phạm. Thủ phạm trong các vụ việc thường tìm mọi cách xóa dấu vết để che giấu hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó, việc chuyển hóa chứng cứ điện tử, giám định điện tử thành các tài liệu có thể đọc, nghe, nhìn được để làm nguồn chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn… Song, với tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm hoạt động trên không gian mạng, toàn đơn vị luôn cố gắng học hỏi, trau dồi, tích lũy kinh nghiệm để làm tốt nhất những nhiệm vụ được giao.

Nhiều chiến công

Miệt mài học tập, trau dồi chuyên môn là yêu cầu bắt buộc của tất cả cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, nhất là trong bối cảnh những thủ đoạn của tội phạm trên không gian mạng ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Học từ các lớp đào tạo chuyên môn, từ đồng nghiệp và cả tự học, những kinh nghiệm dày lên để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công việc. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị dần kết hợp nhuần nhuyễn giữa pháp luật, biện pháp nghiệp vụ và các kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, để phát huy cao nhất hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và an ninh mạng.

Rất nhiều chiến công xuất sắc đã được lập nên từ chặng đường âm thầm, bền bỉ tranh đấu với tội phạm công nghệ cao. Gần nhất, tháng 3/2023, các thành viên của đơn vị tham gia tổ công tác của Công an Quảng Nam, phối hợp với Sở Thông tin - truyền thông và Viện KSND tỉnh bắt quả tang đối tượng Phạm Đức An (SN 1992, trú Hiệp Đức) và Đỗ Quốc Chinh (SN 1990, trú Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đang có hành vi sử dụng thiết bị giả trạm phát BTS - trạm viễn thông di động để phát tán tin nhắn rác quảng cáo qua SMS bằng phần mềm. Các đối tượng này sau đó được xác định là thủ phạm phát tán hàng nghìn tin nhắn đến các thuê bao di động tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, TP.Đà Nẵng.

Thượng tá Phạm Văn Sơn - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chia sẻ, cùng với hoạt động đấu tranh với tội phạm, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết thông báo về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trên các trang fanpage, cổng thông tin điện tử do đơn vị quản lý. Những khuyến cáo liên tục phát đi, kết nối với công an cơ sở đã giúp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm.

Cuộc chiến đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng vẫn đang tiếp diễn. Đoàn kết, chung sức, tận tụy và luôn hết lòng vì nhiệm vụ, những cán bộ chiến sĩ của đơn vị vẫn đang xung kích, lập công trên trận tuyến miền ảo, góp sức cho cuộc sống bình yên.