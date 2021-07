Thêm tội cho kẻ sử dụng ma túy vượt chốt kiểm soát giao thông

(QNO) - TAND tỉnh Quảng Nam vừa xét xử phúc thẩm theo kháng cáo của Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố bị cáo Nguyễn Văn Duy (1997, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn) thêm tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Nguyễn Văn Duy và Lê Văn Quyền khi bị bắt. Ảnh: P.T.H

Lúc 20 giờ 15 ngày 23.9.2020, tại tuyến đường ĐT609 thuộc khối phố 4, phường Vĩnh Điện, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an thị xã Điện Bàn phát hiện xe ô tô BKS 43A-315.10 có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Lái xe không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy theo hướng Vĩnh Điện – Đại Lộc buộc CSGT dùng xe mô tô truy đuổi.

Mặc dù CSGT liên tục phát lệnh dừng xe nhưng lái xe vẫn cố tình chạy trốn, liên tục chèn ép xe lực lượng đang làm nhiệm vụ trên quãng đường gần 40km. Đến gần ngã tư Hòa Khương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), 2 xe mô tô áp sát, khống chế lái xe dừng xe nhưng lái xe vẫn cố thủ, không chịu mở cửa buộc Tổ công tác phối hợp Công an xã Hòa Khương để hỗ trợ. Lực lượng chức năng đưa xe ô tô và 2 đối tượng trên xe về Công an thị xã Điện Bàn để xử lý.

Qua kiểm tra hành chính, lái xe là Nguyễn Văn Duy không xuất trình được giấy phép lái xe, trên xe có 1 gói ma túy đá (0,51 gam), 1 mã tấu và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Duy và người cùng đi là Lê Văn Quyền (SN 1996, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đều dương tính với ma túy. Số ma túy Duy mua của một người không rõ lai lịch, Duy rủ Quyền sử dụng một ít, số còn lại để trên xe.

Từ lời khai của Duy, Công an thị xã Điện Bàn đã truy tìm và thu được ma túy loại ketamin, có tổng khối lượng là 2,81g mà Duy đã vứt xuống đường trước đó. Cơ quan điều tra Công an thị xã Điện Bàn đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Duy về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 3.2.2021, TAND thị xã Điện Bàn mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên bị cáo Duy 2 năm tù tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Nam cho rằng, hành vi chuẩn bị ma túy, sau đó rủ bạn sử dụng của bị cáo Duy đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. HĐXX đã chấp nhận kháng cáo của Viện KSND tỉnh Quảng Nam, quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND thị xã Điện Bàn, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn điều tra bổ sung về tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Nguyễn Văn Duy.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã ra quyết định phạt 44,5 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Duy do không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy, không có giấy phép lái xe và không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.