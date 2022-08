Tiên Mỹ bình yên

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở xã Tiên Mỹ (Tiên Phước) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Lực lượng Công an xã Tiên Mỹ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh:N.HƯNG

Thôn Tiên Phú Đông (Tiên Mỹ) giáp ranh với xã Tiên Châu, những năm trước đây được đánh giá phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp vặt, buôn bán, sử dụng chất ma túy...

Để bảo đảm ANTT, chính quyền cùng với Công an xã triển khai mô hình “Camera an ninh” và được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, hiện lắp đặt được 23 camera an ninh trên toàn xã và 28 bóng đèn năng lượng mặt trời. Từ năm 2021 đến nay, nhờ Camera an ninh, lực lượng công an đã phát hiện, điều tra, xử lý 6 vụ việc.

Thiếu tá Lê Minh Cảnh - Trưởng Công an xã Tiên Mỹ cho biết: “Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an xã Tiên Mỹ quan tâm củng cố, nhân rộng và phối hợp duy trì hoạt động hiệu quả 3 mô hình gồm “Camera an ninh”, “Ánh sáng an ninh”, “Gia đình an toàn”.

Có thể nói từ khi hệ thống camera đi vào hoạt động, tình hình ANTT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, tình trạng thanh niên tụ tập đêm khuya, trộm cắp vặt giảm đáng kể, tình hình ANTT được đảm bảo, người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế”.

Cùng với đó, Hội LHPN xã Tiên Mỹ phối hợp với Công an xã tổ chức triển khai ở mô hình “Gia đình an toàn” ở thôn Tiên Phú Tây và thôn Tiên Phú Đông với hơn 70 hộ tham gia. Tham gia mô hình, các thành viên được tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền về an toàn sức khỏe, dinh dưỡng, an toàn giao thông...

Bà Đinh Thị Hạnh ở thôn Tiên Phú Tây, Chủ nhiệm mô hình “Gia đình an toàn” nói: “Tại các buổi sinh hoạt chúng tôi được Công an xã, Hội phụ nữ xã tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Các thành viên động viên nhau phát triển kinh tế, nuôi dạy con tốt, giúp những thành viên khó khăn vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc”.

Từ năm 2021 đến nay, Công an xã Tiên Mỹ phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật 23 buổi với hơn 1.600 lượt người tham dự, cấp phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền đến người dân, dán niêm yết công khai hơn 30 tờ tuyên truyền. Quần chúng nhân dân đã cung cấp 40 nguồn tin, trong đó có 35 nguồn tin có giá trị giúp Công an xã kiểm tra, xác minh vụ việc.

Ông Võ Kim Chung - Chủ tịch UBND xã Tiên Mỹ cho biết: “Nhờ thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” nên tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được đảm bảo ổn định, không có điểm nóng, không xảy ra bị động, bất ngờ; trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đưa Tiên Mỹ về đích xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2024”.