Tiếp tục mạnh tay với "tín dụng đen"

Cùng việc tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phương thức, thủ đoạn của tội phạm “tín dụng đen”, nhiều giải pháp đấu tranh đang được tiếp tục triển khai.

Công an khám xét tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam

Âm ỉ “tín dụng đen”

Gần đây, hoạt động “tín dụng đen” có dấu hiệu phức tạp, tinh vi hơn, sau khi nhiều đường dây hoạt động cho vay lãi nặng bị triệt xóa. Theo lãnh đạo Công an tỉnh, các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” hiện nay thường gắn với hoạt động của tội phạm có tổ chức và núp dưới các vỏ bọc là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cơ sở kinh doanh tài chính, doanh nghiệp, công ty (được cấp phép hoặc không phép).

“Tín dụng đen” kéo theo các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan như cho vay nặng lãi, giết người, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, tổ chức đánh bạc.

Nhiều đối tượng sử dụng các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng như đặt vòng hoa tang, quan tài, đổ chất bẩn, chất thải nhằm đòi nợ, siết nợ... Nhiều vụ huy động vốn với lãi suất cao bất thường dẫn đến vỡ nợ, vỡ hụi, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho hàng nghìn người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho hay, thời gian qua, công an các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm phổ biến rộng rãi về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”. Loại tội phạm này vẫn đang hoạt động âm ỉ trong cộng đồng.

Theo phân tích, trước đây, hoạt động tín dụng đen truyền thống chủ yếu tập trung ở đô thị, khu công nghiệp, sử dụng hình thức phát tờ rơi, treo, dán quảng cáo, mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh tài chính, kinh doanh núp bóng để hoạt động cho vay lãi suất cao hoặc lợi dụng các khu vực vùng sâu, vùng xa, nông thôn để hoạt động phục vụ cho bộ phận tiểu thương, kinh doanh nhỏ lẻ.

“Gần đây, chúng tôi nhận thấy phương thức hoạt động của các đối tượng phức tạp hơn, kết hợp công nghệ hoặc sử dụng công nghệ hoàn toàn để hoạt động. Nổi lên là tình trạng các đối tượng thành lập hoặc mua lại các doanh nghiệp kinh doanh cầm đồ, tư vấn tài chính và thuê người đứng tên với nhiều cơ sở, cửa hàng tại nhiều địa điểm khác nhau vừa hoạt động cho vay cầm cố tài sản tại cửa hàng, vừa sử dụng các website, phần mềm quản lý cửa hàng cầm đồ như Mecash, icash info... hoạt động trên không gian mạng, thu thêm nhiều khoản phí, quy định tiền phạt nhằm lách quy định pháp luật về lãi suất. Hoạt động cho vay qua app, website cũng phát triển mạnh, thường xuyên thay đổi tên hoặc ẩn thông tin để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng” - Đại tá Nguyễn Hà Lai cho hay.

Rà soát các ổ nhóm “tín dụng đen”

Trước những phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp để hoạt động “tín dụng đen” gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, từ tháng 9/2023, Công an Quảng Nam đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Bên cạnh củng cố Ban chỉ đạo trong Công an tỉnh, đơn vị này cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị nhằm phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện đợt cao điểm.

Ngày 20/11 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đã ký quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra các công ty tài chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, các điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, công ty luật và các cơ sở kinh doanh khác có điều kiện liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Công an tỉnh cũng đã tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng, trong đó có tội phạm “tín dụng đen” cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm của công an các đơn vị, địa phương.

“Chúng tôi sẽ chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ, quản lý địa bàn, đối tượng để kịp thời phát hiện những vấn đề liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, đấu tranh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, sau khi rà soát, thống kê, tổ công tác liên ngành sẽ tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự có nguy cơ, khả năng liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh” - Đại tá Nguyễn Hà Lai thông tin.