Tiếp tục triển khai nhiều biện pháp phòng chống tội phạm

Ngày 2/11, UBND tỉnh có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, hội đoàn thể; Ban chỉ đạo 138 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường triển khai công tác phòng chống tội phạm trong quý IV năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các nội dung, hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân.

Phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Giáp Thìn năm 2024...

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự từ cơ sở, không để tội phạm hoạt động làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây dư luận không tốt và bức xúc trong nhân dân. Đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm hình sự, nhất là “tội phạm đường phố”, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”...

Được biết, trong quý III năm 2023, trên địa bàn tỉnh tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật tại một số thời điểm diễn biến phức tạp; trong đó tội phạm hình sự xảy ra 232 vụ (so với cùng kỳ năm 2022 tăng 66 vụ), lừa đảo chiếm đoạt tài sản (40 vụ, tăng 28 vụ), cố ý gây thương tích (55 vụ, tăng 8 vụ), trộm cắp tài sản (68 vụ, tăng 14 vụ)...